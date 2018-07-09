«Я правильно подбираю одежду»: Жанна Бадоева раскрыла секрет стройности

Подписчики часто просят Жанну Бадоеву рассказать, как ей удается оставаться в такой хорошей форме, при этом не являясь заядлой любительницей фитнеса. Открыв тему гардероба, она поведала, что специально подбирает одежду, придающую ей стройность.

42-летняя телеведущая отметила, что умение правильно одеваться является настоящим искусством и действительно дано не всем. Но себя красавица считает знатоком стиля, который прекрасно сочетает элементы в одежде и может создать шикарный образ и без дорогих брендов. По словам звезды, можно комбинировать одну и ту же одежду с различными деталями, и каждый раз она будет смотреться по-новому. И вообще, Жанна предпочитает многослойность, благодаря которой окружающие не сразу могут понять, что на ней надето. «Главное в одежде не следовать модным показам, а можно восхищаться ими, но покупать себе только то, что вам действительно идёт и подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки (они у всех есть), поэтому вы и думаете, что я очень худенькая, просто правильно подбираю все!»

Любовь к одежде у Бадоевой с самого детства и она может рассказывать о ней вечно. В связи с этим ей предложили ввести в свой микроблог отдельную рубрику на эту тему, ведь разговоре о моде и стиле были бы интересны читательницам, которых у Бадоевой больше, чем мужчин. «Да, я всегда удивлялась тому, как вы стройны!» «Это правда нужно уметь, вот я не могу так подбирать одежду..» «Ножки у вас прям всегда такие худенькие, неужели в жизни не такие?» «Одежда на самом деле решает многое!»

Впрочем, не все согласны с тем, что Бадоева выглядит стройно в этой одежде, многие вообще не считают её фигуру образцовой в 42 года и критикуют, как только могут. Особенно ярко нелицеприятные высказывания проявляются под снимками в купальнике, как, например, под фото в ванной комнате, откуда без всяких комплексов Жанна предстала перед многотысячной аудиторией.