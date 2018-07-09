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Белла Потемкина составила список самых нужных вещей в отпуске
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Белла Потемкина составила список самых нужных вещей в отпуске 

Eva.ru 33 минуты назад
Фото: Eva.ru
Микроблог красавицы Беллы Потемкиной, пожалуй, не только один из самых ярких на просторах интернета, но и один из самых информативных. Дизайнер не просто публикует свои качественные фото, но и рассказывает фанатам о модных тенденциях, а также дает дельные советы.
34-летняя Белла Потемкина — кумир многих женщин, ведь она и красавица, и умница, и преуспела в таком нелегком деле, как индустрия моды. На ее Инстаграм-аккаунт подписано уже боле 730 тысяч человек, и число желающих приобщиться к красоте и здравому смыслу с каждым днем растет. Белла является успешным дизайнером, а еще она любит общаться со своими фанатками, делясь с ними списком упражнений для красивого и здорового тела, секретами своего успеха и многими другими, не менее полезными знаниями.
Потемкина очень собрана, лаконична и организована. Она не скрывает, что умеет составлять четкое расписание, которому старается следовать, и именно это считает главной составляющей своей успешной карьеры. При этом женщина обязательным пунктом в своем ежедневнике выделяет время для своей семьи: общение с мужем и ребенком она ставит выше важных дел, ведь родные — это тыл и поддержка. Также Белла любит отдыхать и в сезон отпусков написала для будущих отпускниц короткую шпаргалку на тему необходимых вещей, которые должны оказаться в чемодане. Женщинам, как известно, хочется взять на отдых все и сразу, а представленный список серьезно поубавит забот.
Купальники Количество — в зависимости от длительности вашего путешествия. Я предлагаю выбрать не больше 3-4. ⠀ Красивые платья В разных длинах и фасонах: мини, миди, макси, с открытыми плечами, рукам. Предусмотрите все варианты: на пляж, на прогулку и для вечернего выхода. ⠀ Удобный костюм Хотя бы один, но с красивым принтом и комфортно сидящий. Кстати, это отличный вариант для прогулок. ⠀ Кафтан Одна из моих любимых вещей, которую я беру в путешествия к морю. ⠀ Очки и аксессуары Аккуратные серьги, пара чокеров и очки. Эти аксессуары сделают ваш повседневный образ куда более интересным. ⠀ Шляпа — мастхэв не только для летнего гардероба, но еще и для вашего здоровья! Главное, о чем советует на забывать Потемкина — это много места под новые впечатления и отличные воспоминания. А это, согласитесь, самое ценное не только в отпуске.
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