Отпуск без проблем: главные хитрости «чемоданного» настроения

Не знаю, как для вас, но для меня отпуск на море актуален круглый год. Так сложилось, что мы никогда не можем толком запланировать семейную поездку. Поэтому в моей жизни отпуск — это либо спонтанные одна-две недели на островах, либо случайный заезд на курорт какого-нибудь не самого теплого европейского побережья, либо даже сочетание отдыха на море и командировки. Остается добавить сюда периодически случающиеся «турецкие» и «египетские» выезды, а также короткие и неожиданные вояжи по приморским санаториям постсоветского пространства.

И всегда, сколько бы времени на подготовку к поездке ни было, нужно собраться — да так, чтобы вещи на отдыхе «носились» с удовольствием, «подходили» бы к ожидаемой обстановке и характеру времяпрепровождения и, что очень важно, помещались бы в небольшом женском чемоданчике.

Публикация от I AM Studio (@iamstudio) 2 Июн 2018 в 8:17 PDT Добиться такого результата непросто.

На мой взгляд, успеху способствует чисто «мужской» подход — вещи должны быть универсальны, взаимозаменяемы и хорошо сочетаться. Ведь для большинства из нас отдых стал очень мобильным (приезжая «отлежаться» на пляже, редко кто отказывается от экскурсии в соседний городок, посещения интересного ресторана и даже поездки к оказавшимся неподалеку друзьям). Большое количество багажа не только отягощает в буквальном смысле этого слова, но и бьет по карману — не стоит забывать, что за провоз дополнительного места авиакомпаниями, в первую очередь модными и демократичными лоукостерами, взимается плата.

Моя идеальная отпускная «капсула» выглядит следующим образом:

шляпа или кепка,

одна большая пляжная сумка (соломенная, джинсовая, из плотного хлопка),

одна маленькая кросс-боди, которая послужит и кошельком, и вечерней сумочкой,

раздельный купальник (подойдет для активных солнечных ванн),

слитный купальник (для посещения закрытого бассейна или когда просто не хочется слишком много солнца),

льняной брючный костюм/костюм в пижамном стиле или удлиненная рубашка с джинсами,

одна белая футболка или легкий топ,

одни шорты или короткая юбка,

прозрачная юбка-пачка или прозрачное платье из шифона,

шлепки,

босоножки на каблуках (удобной высоты),

кеды или кроссовки,

легкое короткое платье.

Аксессуары могут быть любыми: крупные серьги, браслеты, подвески. По моему опыту, всегда достаточно двух комплектов, не более того. Плюс солнечные очки.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MoLoKo Shop Online (@moloko___shop) 21 Июн 2018 в 3:15 PDT Из перечисленных вещей некоторые можно надеть на себя во время переезда или перелета. Если вы выезжаете из более прохладных погодных условий, а приезжаете в теплую страну, то это может быть льняной костюм с футболкой и кедами, с собой можно взять шляпу и большую пляжную сумку, в которой уместится маленькая кросс-боди или кошелек с отстегивающейся цепочкой.

Публикация от I AM Studio (@iamstudio) 25 Май 2018 в 9:05 PDT Удобство комплекта заключается в том, что вы в любой момент можете снять пиджак и положить его в сумку, ноги же в спортивной обуви никогда не устанут, не замерзнут от кондиционера, да и слишком жарко вам не будет. Раньше, к примеру, я часто сразу надевала сандалии или шлепки и не брала с собой верхнюю одежду, что в самолете приносило дискомфорт. Кстати, сейчас в дорогу я надеваю минимум украшений — из тех, что можно также надеть на пляж (маленькие серьги «на винтиках» или с надежной застежкой, небольшой тонкий браслет с прочными звеньями).

Публикация от Ekonika (@ekonikastyle) 20 Май 2018 в 9:01 PDT В первый день отдыха на море всегда хочется пройтись и осмотреть место пребывания. Для подобных прогулок лучше всего подойдут шорты, футболка или топ, льняной пиджак от костюма или легкая рубашка, шляпа и шлепки. Такой комплект убережет от непривычно жгучих лучей солнца, если на побережье палящее солнце. Если же там, где вы проводите отпуск, прохладно, то пиджак или рубашка будут служить легкой верхней одеждой.

Публикация от I AM Studio (@iamstudio) 20 Июн 2018 в 3:59 PDT Походы на пляж у всех могут складываться по-разному: у кого-то путь от отеля или апартаментов занимает некоторое время, а некоторые прямо из номера могут выйти к морю. Но для меня лично, как бы далеко ни находилось место проживания, всегда важно одно простое правило — чем меньше одежды берем с собой, тем легче. Основой всегда служит купальник. Поверх вы можете надеть шорты и футболку, прозрачную юбку или платье, плюс короткое летнее платье тоже будет к месту. Мы точно не обойдемся без шляпы или легких шлепок. Украшения на пляж лучше не брать. Если же это прохладное побережье или вы не любите солнце, то опять же приходит на помощь незаменимый льняной пиджак или удлиненная рубашка.

Публикация от Женская Одежда Минск (@versia_by) 12 Июн 2018 в 11:42 PDT У кого как, а у меня всегда отдых предусматривает выход в ресторан для романтичного ужина с мужем и, возможно, встречи с друзьями. Для «выхода в свет» как раз подойдет легкое летнее платье, поверх которого можно надеть прозрачную юбку-пачку, либо это может быть льняной костюм. Как вариант — вы можете сочетать футболку или топ с шортами или короткой юбкой, поверх которой «наброшена» юбка-пачка. Здесь не обойтись без босоножек и кошелька — сумки кросс-боди. Добавив акцентные аксессуары в виде больших сережек или заметного колье в сочетании с браслетом, вы будете выглядеть неотразимо и одновременно адекватно окружающей обстановке.

Публикация от IVOLGA FASHION by Ольга Малюга (@ivolgafashion) 6 Май 2018 в 11:14 PDT Приятные и полезные впечатления от отпуска на море, даже если вы отдыхаете с детьми, обеспечит выезд на экскурсию для осмотра окрестных достопримечательностей или знакомства с коллекциями находящихся поблизости музеев. Основной фактор успеха — безусловное удобство одежды. Шорты, футболка, топ или просто платье — все можно использовать. Конечно, подбирая наряд для такого времяпрепровождения, всегда следует помнить о культуре и традициях страны, в которой вы находитесь. Ну и не забывайте про головной убор и солнцезащитные очки.

Публикация от IVOLGA FASHION by Ольга Малюга (@ivolgafashion) 6 Июн 2018 в 4:16 PDT Конечно, может случиться и так, что во время морского отпуска вы внезапно окажетесь на какой-нибудь экзотической рыбной ловле, сафари в пустыне или полночном горном восхождении. Всего не предугадаешь, а незапланированные приключения, даже если нет под рукой подготовленного комплекта одежды, оставляют самые яркие и приятные воспоминания. Так что, собираясь в отпуск, берите то, что кажется вам необходимым — на месте разберетесь. Пусть ваши хлопоты перед отъездом будут связаны исключительно с позитивными ожиданиями и «чемоданным» настроением.