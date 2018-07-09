«Расцветка и размер делают Вас квадратной»: Роза Сябитова показала любимый костюм

Роза Сябитова , которая старается быть как можно ближе к поклонникам, даже говоря с ними на неудобные темы, решила показать свой любимый костюм, который она считает достойным любых случаев. А вот подписчики в Инстаграме Розы с ней не согласились.

Пока Роза Сябитова строит дом, который называет своим «Родовым гнездом», и обновляет внешность, готовясь к скорой свадьбе, ей не мешало бы обновить и гардероб, потому что некоторые из ее вещей не только не радуют поклонников, но и откровенно портят фигуру Розы, хотя она может похвастаться очень неплохим телом. Одной из таких вещей стал костюм, в котором Роза появилась на публике совсем недавно, но уже называет его «самым любимым». По мнению Сябитовой, в такой вещи можно пойти «и в пир, и в мир». И хотя обычно женщину видят в элегантных платьях длины миди, подчеркивающих достоинства фигуры, ее костюм оказался совсем из другой оперы.

Оверсайз, выглядящий так, словно был снят с другого человека, причем довольно крупного, явно не делает комплимент внешности стройной и невысокой Розы. Если, конечно, она не считает, что ей идет выглядеть как ребенку, нарядившемуся в костюм взрослого. Поклонники настоятельно просят Розу отнести одежду обратно в тот магазин, где она ее купила. «Со спущенными плечами вам не идёт, руки ещё короче кажутся» «Роба из тюряги» «Цвет не айс, пошив не айс, вообще никак!» «Роза, не обижайтесь, но костюм ужасный. Не ваш вариант. Снимите его» «Костюм ужасный, расцветка и размер делают Вас квадратной. Вы маленького роста, это высоким женщинам идёт стиль oversize. А Вас это делает ещё меньше и квадратной» «Пижама больничная» При этом в последние годы Сябитову вполне можно назвать человеком, который знает свой стиль и уверенно одевается так, чтобы максимально подчеркнуть достоинства фигуры. Неудивительно, что фанаты Розы предположили, что ей неплохо заплатили за рекламу магазина.

Несмотря на то что Сябитова является главной свахой страны, у нее уже были два неудачных замужества, закончившихся разводом. И хотя она с оптимизмом смотрит в будущее, готовясь к новому браку, история ничего не забывает. А недавно она рассказала, что даже вышла замуж по расчету, чтобы избавиться от материальных проблем.