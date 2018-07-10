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Burberry будут выпускать коллекции каждую неделю
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Burberry будут выпускать коллекции каждую неделю 

Собака.ru 41 минуту назад
Фото: Собака.ru
Burberry под руководством нового креативного директора Рикардо Тиши совершает одну революцию за другой. После анонсирования коллаборации британской марки с Вивьен Вествуд, WWD сообщил, что Burberry перейдет на систему дропов. После первого показа Тиши 17 сентября этого года в Лондоне коллекции марки будут выходить еженедельно — ранее на этот ход не решался ни один крупный (и тем более исторический) модный дом.
По системе дропов работают в основном стритвеар-марки, в частности Supreme. И такой подход мотивирует покупателей чаще заходить в их корнеры и следить за обновлениями. Это подтверждает и исполнительный директор Burberry Марко Гобетти: «Идея нового формата — постоянное привлечение внимания клиентов к марке», — рассказывает он.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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