To do list: какие принты забыть, а какие полюбить этим летом

Последние несколько лет говорить о том, какие принты сезона в тренде, становится бессмысленным занятием. В тренде всё. Вопрос исключительно в том, как это носить. Татьяна Тимофеева , стилист и основатель Школы Шопинга, рассказывает о самых актуальных принтах этого лета (а их по меньше мере десяток), а также помогает застраховаться от дешевых рисунков на одежде. За вдохновением отправимся на улицы. Стритстайлеры не жалея сил трудятся именно для этого!

Леопард

Animal-принты, пожалуй, самые популярные этим летом. А леопардовая расцветка и вовсе признана принтом года. Вспоминаем последние коллекции D&G, Cavalli, Balmain, Versace, Louis Vuitton — подиумы были похожи на африканские саванны. Те, кто любит модные эксперименты, одеваются в total-леопард, как в униформу. В 2018-м это уже не принято считать пошлым. Главное — не переборщить с вырезами и обтягивающими силуэтами.

Если пока только начинаете экспериментировать, берите любой леопардовый аксессуар, зажмуривайтесь и представляйте, что он всего лишь черный. А черный, как известно, подходит ко всему. Так и леопардовые сумки, ремни, обувь можно сочетать с любыми цветами, и даже принтами.

Цветы

Самый прекрасный и в то же время опасный принт, который моментально превращает одних женщин в воздушных фей, других — в тётенек без возраста. Поэтому чтобы не совершить ненароком fashion-преступление, запоминаем правило — чем темнее фон, на котором нарисованы цветы, тем дешевле может выглядеть принт. И не утрируем — бусы и кудри оставляем неопытным выпускницам. Выбирайте под цветы что-то брутальное. Косуха, оверсайзная джинсовка, «папины» кроссовки — идеальная пара.

Горох

Если вы всё ещё думаете, что горох носят только бабушки и женщины из фильмов 50-х годов, то мы идем к вам. Черно-белая гамма — это уже классика. Не всегда беспроигрышная, правда. Нужно внимательно выбирать фасон платья, чтобы не превратиться вместо современной fashionista в героиню фильма «Стиляги». Черно-белый горох сочетается с любыми цветами. Очень хорошо смотрится с аксессуарами в ковбойском стиле, денимом и необычными украшениями.

Геометрия

Если полоска — то только цветная. Причем, чем необычнее такое цветовое сочетание, тем лучше. Даже не знаем, что нравится больше, total-stripes или total-леопард.

Африка

Когда ещё носить африканские узоры, как не летом? Соломенные сумки, по которым модницы сходят с ума в этом сезоне, как будто специально для них придумывали. Сочетаются, как две половинки одного целого. И не скупитесь на украшения. Если уж стилизовать образ под африканку, то от начала и до конца!

Арт-принты

Внезапно, все, что делала Вика Смоляницкая много лет подряд, приобрело совершенно новое значение. На последней неделе моды арт-принты вышли на подиумы и завладели ими. В таком наряде крайне сложно остаться незамеченной. Плюс в дополнительном декоре он не нуждается.

Логомания

Гордо носить на груди (спине, обуви, сумке — выберете свой вариант) имя любимого дизайнера стало мейнстримом. Модники разучили новое слово «мерч» и с удовольствием его эксплуатируют. Если вы пока не готовы стать бесплатным рекламным постером для Gucci или D&G, то любой забавный или философский слоган на футболке тоже будет смотреться отлично!

Вишни

Романтично и так по-девичьи. Пока этот принт встречается на стритстайлерах не так часто, но к концу лета обещает набрать обороты. Поэтому покупать лучше уже сейчас, пока все поголовно не начали носить. Побудьте вишенкой одной из первых! Сочетаем с любимыми кроссовками, соломенными эспадрильями и узкими очками с цветными стёклами.

Цветная клетка

Любимый принт Демны Гвасалия. Я, как и Демна, придерживаюсь мнения, что клетки много не бывает, поэтому советую сочетать её с ещё одной клеткой. В идеале — тоже цветной.

Микс принтов

Времена, когда адепты стиля запрещали модникам сочетать полоску и клетку, канули в небытие. Сегодня не просто можно, но и нужно сочетать не только клетку с полоской, но и с цветами, горохом, леопардом, а то и вовсе со всем одновременно. Экспериментаторы — вам все карты в руки. Сочетайте несочетаемое, придумывайте свои собственные сценарии. Правил больше нет! Натуры, опасающиеся рисковать, — попробуйте придерживаться одной цветовой гаммы. Например, возьмите за основу тот цвет, который занимает бОльшую часть рисунка, и повторяйте его во втором и третьем принте.

Подводим итоги

Ещё раз повторюсь, что для того, чтобы выглядеть модно, недостаточно с ног до головы облачиться в трендовый принт. Чтобы одеваться со вкусом, нужно:

▪ выбрать одежду из качественных материалов;

▪ убедиться, что она сидит по фигуре;

▪ отвечает моде и времени в той мере, в которой это комфортно вам и уместно в рамках вашего образа жизни;

▪ добавить правильные аксессуары;

▪ грамотно объединить все это цветом и стилем;

Бывает, все это сделали, а все равно что-то не так. Есть мелочи и нюансы, которые могут свести все старания выглядеть дорого «на нет». В любом бренде, даже в том, который пристально следит за модными трендами, случайно вам может попасться вопиюще дешевящая и простящая расцветка. В сочетании с простенькими фасонами — это двойной удар по репутации. ⠀

Спокойствие, это ещё не значит «шеф, все пропало», но это значит, что в таких расцветках нужно будет очень постараться выглядеть круто. Тут нужно уметь «готовить» или просто быть божественной красоткой. А если, как поступают большинство девушек, просто взять такое и надеть как есть, получится отличная бедная родственница!

Врага нужно знать в лицо…

… поэтому с особой осторожностью выбираем:

▪ Цветы на тёмном или чёрном фоне;

▪ С очень мелкими цветами та же история;

▪ Фольклорные мотивы. Лубочная вышивка, пэчворк, как у индейцев. Тут даже Triple S не спасут;

▪ Не все акварельные разводы одинаково полезны;

▪ «Платочный» принт. Пусть он пока останется на шёлковых платках. Да, Gucci, Vercace и Alexander McQueen на последних показах утверждали обратное. Увы, в реальной жизни я пока не встретила достойного варианта. Особенно в масс-маркете.

▪ Тёмная вышивка на контрастном фоне. Просто НЕТ;

▪ Слишком тонкая полоска. Уважительная причина — вы хотите, чтобы ваша одежда вызывала спазм глазного нерва у врагов!