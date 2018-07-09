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Компания LG Electronics открыла в ТЦ «Метрополис» премиальный магазин бытовой техники и электроники
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Компания LG Electronics открыла в ТЦ «Метрополис» премиальный магазин бытовой техники и электроники 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Теперь в московском торговом центре «Метрополис» можно увидеть топовые и крутейшие новинки бренда. Здесь компания LG Electronics открыла свой первый магазин бытовой техники и электрики, который сразу приобрёл статус флагмана. Покупатели и любители высоких технологий найдут в магазине всё нужное для дома. Это и премиальная линейка LG SIGNATURE, и стиральные машины образца 2018 года, и паровой шкаф LG Styler, и новые OLED-телевизоры с искусственным интеллектом, и даже SUPER UHD-телевизоры и премиальный холодильник InstaView™ Door-in-Door® и многое другое.
На торжественном мероприятии собрались звёздные гости, приветственное слово взял президент LG Electronics в России и странах СНГ господин Иль Хван Ли. Он заявил, что в новом магазине можно узнать массу нового о технике бренда и оценить все преимущества.
Это надо увидеть самому, поэтому стоит посетить ТЦ «Метрополис» уже сегодня. Магазин открыт, консультанты помогут определиться с выбором нужной техники.
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