Компания LG Electronics открыла в ТЦ «Метрополис» премиальный магазин бытовой техники и электроники

Теперь в московском торговом центре «Метрополис» можно увидеть топовые и крутейшие новинки бренда. Здесь компания LG Electronics открыла свой первый магазин бытовой техники и электрики, который сразу приобрёл статус флагмана. Покупатели и любители высоких технологий найдут в магазине всё нужное для дома. Это и премиальная линейка LG SIGNATURE, и стиральные машины образца 2018 года, и паровой шкаф LG Styler, и новые OLED-телевизоры с искусственным интеллектом, и даже SUPER UHD-телевизоры и премиальный холодильник InstaView™ Door-in-Door® и многое другое.

На торжественном мероприятии собрались звёздные гости, приветственное слово взял президент LG Electronics в России и странах СНГ господин Иль Хван Ли. Он заявил, что в новом магазине можно узнать массу нового о технике бренда и оценить все преимущества.

Это надо увидеть самому, поэтому стоит посетить ТЦ «Метрополис» уже сегодня. Магазин открыт, консультанты помогут определиться с выбором нужной техники.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге прошёл семинар от ведущих польских ландшафтных дизайнеров

В салоне IDCollection прошла встреча дизайнеров и отельеров

18 сентября в Лондоне стартует курс для дизайнеров