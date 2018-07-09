Макияж «от кутюр» — как и чем?

Какой макияж глаз будет актуален этой осенью, какой оттенок помады выбрать для повседневного образа, и какая тональная основа создаст идеальный тон кожи — вдохновляемся образами с показа Chanel Haute Couture FW 2018/19.

Золотая пора подхватит летние тренды в макияже — сияющий, ровный и естественный тон кожи, нейтральные полуматовые оттенки помад и яркие тени. Макияж моделей с показа Chanel доказывает — темные smoky eyes отлично впишутся в осенне-зимний сезон, а также подойдут для летних вечеринок. Один из наиболее актуальных оттенков — изумрудный (не забудьте запастись тенями или водостойким карандашом в последний месяц лета!).

Нанесите легкую тональную основу, которая скроет недостатки кожи, но не создаст на лице эффект «маски».

Придайте лицу форму при помощи универсальной палетки — очертите скулы, освежите образ румянами яркого вишневого оттенка и придайте лицу сияния при помощи деликатного кремового хайлайтера, распределяя его над скулой, по спинке носа и на галочку над верхней губой.

Очертите ресничный контур карандашом темно-зеленого оттенка, плавно растушевывая его к внешнему уголку глаза.

Нанесите на все подвижное веко темные тени, а на внешний уголок — изумрудный оттенок, мягко растушевав границы.

Сделайте взгляд распахнутым, нанеся светлые тени с мелким шиммером во внутренний уголок глаза и под бровь.

Завершите образ при помощи помады нейтрального персикового оттенка.