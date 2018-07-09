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Дженнифер Лопес в коротком топе и брюках на свидании с Алексом Родригесом: фото
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Дженнифер Лопес в коротком топе и брюках на свидании с Алексом Родригесом: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не перестают радовать публику своими публичными выходами. Вчера пару заметили возле ресторана Craig, где прошел их романтический ужин. Влюбленных сфотографировали на улице, пока они ждали свой автомобиль.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Для свидания со спортсменом Джей Ло выбрала эффектный образ. В тот вечер на ней были полосатые брюки и короткий топ с глубоким декольте и пиджак. Образ дополнили босоножки и сумка Chanel. Алекс предпочел светло-бежевый костюм в сочетании с голубой рубашкой. Влюбленные держались рядом и светились от счастья.
Дженнифер Лопес
Напомним, что актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.
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