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Фэшн-безумие: модели вышли на подиум в простынях и наволочках
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Фэшн-безумие: модели вышли на подиум в простынях и наволочках 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Недели моды преподносят все новые сюрпризы.
Казалось после дней Высокой моды в Париже зрители и модные критики уже ничему не удивятся. Но не тут-то было! На стартовавшей в Испании Mercedes-Benz Madrid Fashion Week в первый же день дизайнер Агата Руиз Де Ла Прада выпустила на подиум моделей в одежде, словно сшитой из пододеяльников, наволочек и простыней. Объемные многоярусные наряды, забавные наклейки, цветы, платье-шар — все это просто поражало воображение.
Агата в мире моды — личность настолько же неординарная, как и ее творения. Начинала она с того, что в 80-е шила одежду для клубной молодежи. Когда нарядов набралось на небольшую коллекцию, она презентовала ее сначала в Мадриде, а затем отправилась покорять мировые столицы. Вскоре у нее было уже собственное модное ателье, а затем появились и фирменные магазины.
Де ла Праду в шутку называют «дизайнером всего» — она придумывала не только одежду. Женщина работала над дизайном дверей, керамической плитки, кресел, кашпо, ювелирных изделий, сантехники — всего больше сорока самых разных позиций.
Основополагающим элементом своих модных творений она всегда считала яркий цвет. «Если ты впускаешь цвет в свою жизнь, то становишься счастливей, разумней, радостней. Проблемы уходят, улучшается здоровье», — рассказывала она в интервью.
Уж чего-чего, а яркости у ее коллекций действительно не отнять. Кстати, и сама Агата такую неординарную одежду носит с удовольствием. Wday.ru выбрал еще несколько самых удивительных образов с прошедшего показа. А вы бы рискнули так одеться?
Агата Руиз Де Ла Прада и ее модели. Больше фото — по стрелке.
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