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Коллекция RCC Sport дополнилась футболками, костюмами и бейсболками
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Коллекция RCC Sport дополнилась футболками, костюмами и бейсболками 

Overtime.life 52 минуты назад
Фото: Overtime.life
Уральский бренд спортивной одежды «RCC Sport» обновил дизайн и расширил коллекцию. Линейка спортивной экипировки, которую создали к открытию спортивного комплекса «Академии единоборств РМК» в мае, дополнилась новыми футболками, спортивными костюмами и бейсболками. До конца лета в продажу поступят также ветровки и бомберы.
Удобная одежда для приверженцев спортивного образа жизни и профессиональных спортсменов разработана уральскими дизайнерами. Новые футболки и костюмы отличают зауженный силуэт, подчеркивающий атлетичность спортсменов, ассиметричный крой, яркий контраст черного, красного и белого цвета, брендированные лампасы и нестандартное расположение символики в виде вышивок.
«Экипировка должна быть функциональной и технологичной, практичной и удобной. Именно этим мы руководствовались, выбирая крой и подбирая материалы. Остановились на дышащих натуральных тканях с грязеотталкивающими свойствами. Приобрести новую спортивную форму можно в Академии единоборств РМК. Сейчас в продаже есть футболки, костюмы и бейсболки. Бомберы и ветровки появятся ближе к осени», — рассказал Тимофей Алтушкин.
Отшили все изделия в «Портновской мануфактуре SHISHKIN». 9 июля на турнире ММА Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге зрители увидят на спортсменах костюмы из новой коллекции.
До конца лета в продажу поступят также ветровки и бомберы
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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