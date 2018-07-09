Московское УФАС возбудило дело против бренда детской одежды «Даниэль» за незаконную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) возбудило дело против бренда детской одежды «Даниэль» за незаконную рекламу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Московское УФАС России поступила жалоба на бренд детской одежды «Даниэль». Компания размещала свою рекламу со слоганом «Лучшие в мире детской моды» в журналах Hello, Harpers Bazaar Kids и Grazia», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что распространение рекламы, в которой присутствует некорректное сравнение реализуемого товара с товарами конкурентов, запрещено. Также в спорной рекламе содержались не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед иными товарами.

«Столичный антимонопольный орган возбудил дело в отношении рекламодателя «Даниэль» по признакам нарушения п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 17 июля», — добавили в пресс-службе.