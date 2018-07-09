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Московское УФАС возбудило дело против бренда детской одежды «Даниэль» за незаконную рекламу
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Московское УФАС возбудило дело против бренда детской одежды «Даниэль» за незаконную рекламу 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) возбудило дело против бренда детской одежды «Даниэль» за незаконную рекламу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Московское УФАС России поступила жалоба на бренд детской одежды «Даниэль». Компания размещала свою рекламу со слоганом «Лучшие в мире детской моды» в журналах Hello, Harpers Bazaar Kids и Grazia», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что распространение рекламы, в которой присутствует некорректное сравнение реализуемого товара с товарами конкурентов, запрещено. Также в спорной рекламе содержались не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед иными товарами.
«Столичный антимонопольный орган возбудил дело в отношении рекламодателя «Даниэль» по признакам нарушения п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 17 июля», — добавили в пресс-службе.
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