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Московское УФАС возбудило дело против лаборатории KDL за нарушающую правила ЧМ-2018 рекламу
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Московское УФАС возбудило дело против лаборатории KDL за нарушающую правила ЧМ-2018 рекламу 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России возбудило дело против клинико-диагностической лаборатории KDL за рекламу, нарушающую закон «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении клинико-диагностической лаборатории KDL по признакам нарушения ст. 14.8 закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что KDL рассылала письма по электронной почте с информацией о скидках: «Медицинские анализы. Мы тоже любим футбол! Поэтому дарим вам скидку 15% при заказе „Выезда на дом“ в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г.». Такие действия противоречат п. 2, 3 ч. 1 ст. 20 закона «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России».
«KDL не учла, что закон запрещает осуществление любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о FIFA без разрешения FIFA. Кроме того, акция в период проведения мундиаля могла ввести потребителей в заблуждение относительно причастности KDL к FIFA. Рассмотрение дела назначено на 31 июля», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в случае, если нарушение будет доказано, диагностическому центру грозит штраф в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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