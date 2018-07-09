5 стильных портмоне и кошельков из натуральной кожи

Каждый уважающий себя мужчина старается выглядеть стильно и презентабельно и производить только лучшее впечатление на окружающих. Дорогая одежда, аккуратная прическа, хорошие манеры и красивая женщина — вот атрибуты истинного джентльмена. Но что ещё украшает мужчину, помимо личного перформанса и привлекательной женщины рядом? Пожалуй, одним из наиболее важных элементов личного гардероба можно назвать бумажник либо портмоне: именно они определяют чувство стиля любого мужчины, и по ним можно определить его предпочтения и черты характера. И как любой другой элемент личной жизни, кошелек должен быть превосходного качества и из лучших материалов, чтобы соответствовать своему владельцу.

Именно по такому случаю мы подобрали для тебя пять крутейших кожаных портмоне и бумажников от амбициозной питерской кожевенной мастерской Manboro. Все изделия изготовлены из плотной натуральной кожи и прошиты крепкой вощеной нитью мастером вручную, так что каждый кошелек абсолютно индивидуален. Галерея работ Manboro →

1. Всё в одном: портмоне с карманом на молнии из шоколадной кожи

Вместительные портмоне уже длительное время пользуются популярностью у занятых бизнесменов и просто людей без свободного времени: возможность компактно сложить все банковские карты с документами и, естественно, деньгами привлекает. Чтобы все пожитки чувствовали себя максимально комфортно, а ты — стильно, в мастерской Manboro разработали (а позже и доработали) один из своих лучших продуктов — портмоне с карманом для мелочи на молнии, изготовленный из плотной кожи цвета «шоколад». Этот красавец вырезан и сшит вручную из натуральной итальянской кожи и вмещает в себя всё необходимое на каждый день. В такой можно сложить не только стопку наличных, документов и карт, но и смартфон с ручкой или зажигалкой. Портмоне из шоколадной кожи →

2. В сторону формальности: портмоне для документов из синей кожи

Если ты не любишь обилие карманов под скидочные карты и прочие ненужные отсеки, то советуем обратить внимание на этого бунтаря. Натуральная синяя кожа с винтажным эффектом и небольшие габариты выделяют это портмоне из общей массы. Разработанный по принципу «меньше значит больше», он идеально совмещает в себе кошелек для документов и стильный аксессуар. Портмоне из синей кожи →

3. Подержи мою карту: складной кардхолдер из рыжей кожи

Если же от количества всевозможных дисконтных карт, кредиток и пропусков у тебя кругом голова, а ещё надо как-то уместить наличку, обрати внимание на компактный кардхолдер, вырезанный и прошитый вручную из плотной рыжей кожи. Два кармана для небольшого количества сложенных вдвое наличных и три отдела для карт вместят всё необходимое. Идеальный вариант, если носить большое количество вещей — это не про тебя. Кардхолдер из рыжей кожи →

4. Классика и минимализм: угольно-чёрный бумажник

Для менее формального стиля идеально подойдет классический бумажник ручной работы из угольно-чёрной кожи. Такой можно положить в карман и не переживать, что он будет мешаться. Один отдел для купюр, три отдела для банковских карт, карман для монет на клапане с застежкой — минимализм со вкусом. Как и в случае с портмоне, каждый элемент кошелька прошит вручную вощёной нитью, а для производства использовалась мягкая итальянская черная кожа. Угольно-чёрный бумажник →

5. Мистер компактность: чехол для iPhone 6-8 из рыжей кожи

Активный образ жизни предполагает простоту и удобство в гардеробе, а значит, и аксессуары должны соответствовать темпу твоей повседневности. Такой чехол вместит и iPhone, и наличку с ворохом карт. Сохрани телефон от царапин и потертостей в чехле из кусочков натуральной кожи цвета коньяка, прошитых крепкой вощёной нитью. Настоящая крафтовая работа из итальянской кожи. Чехол для iPhone →