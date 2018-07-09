Видео: как Chanel создавали осенне-зимнюю кутюрную коллекцию 

На YouTube бренда Chanel появился небольшой ролик о создании осенне-зимней кутюрной коллекции, воспевающей моду Монмартра. Так как haute couture — это не менее 70% ручного труда, на видео показана кропотливая работа мастериц французской марки: они старательно пришивают каждую пайетку, делают невообразимые твидовые узоры и раскрашивают перья в яркие цвета — зрелище едва ли не красивее кампейнов бренда.
Напомним, на прошедшей Неделе Высокой моды Карл Лагерфельд воссоздал в Гран-Пале Монмартр со всеми сопутствующими элементами — от базилики Сакре-Кер до торговых лавочек с книгами и портретами Габриэль Шанель. По импровизированному подиуму девушки гуляли в серых твидовых сарафанах, жакетах с расклешенными рукавами, пышных вечерних платьях (очень похожих на выпускные), разноцветных кожаных перчатках и ботильонах с отворотами. Фото: vogue.com