Алина Болотина из Петербурга снялась в лукбуке Burberry X Gosha Rubchinskiy 

Воспитанница Aurora Model Management Алина Болотина, сделавшая за прошлый сезон показы крупнейших европейских брендов, снялась в лукбуке второй капсульной коллекции Burberry и Гоши Рубчинского. Клетчатые рубашки, осенние бушлаты, фирменные шарфы, бежевые тренчкоты и ультрамодные панамы российский дизайнер, недавно объявивший о закрытии одноименного бренда, показал на январском шоу в екатеринбургском Ельнцин-центре. Теперь все эти вещи можно купить: в Москве — в ГУМе, а в других городах — через официальный интернет-магазин Burberry.
Ранее Алина участвовала в шоу британского бренда, ставшего последним для его креативного директора Кристофера Бейли (сейчас на его месте работает экс-дизайнер Givenchy Рикардо Тиши). Это вторая большая съемка для модели из Петербурга после лукбука марки MM6 Maison Margiela, пополнившего порфтолио Болотиной месяц назад.
ALINA B. @alinchozz for MM6MaisonMargiela @mm6maisonmargiela. Paris. #auroramodelmanagement #auroramodels #auroragirl #IMGgirl #IMGmodels #MM6MaisonMargiela #lookbook #paris #модель #спб #москва #россия Публикация от Aurora Model Management (@aurora_model) 10 Июн 2018 в 12:29 PDT