D&G сделали сумку с храмом и каблук‐матрешку

Итальянские дизайнеры Дольче и Габанна выпустили капсульную коллекцию «Матрешка». Несколько пар туфель и сумка в виде черного сердца можно купить за сумму от 138 тысяч рублей.

Каждая вещь сделана вручную. Всего представлено две модели туфель, выполненных в черном бархате или с росписью из голубых, розовых и желтых цветов. Минималистичная черная модель обойдется в 138 тысяч, а за цветную пару придется отдать 154 тысячи рублей.

Источник фото: ЦУМ Черная сумка с кисточками выполнена в форме сердца. Ее украсила вышивка крестом в виде матрешек, на фоне можно заметить изображение храма Василия Блаженного. Цена — 391 тысяча рублей.

Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана заявили, что никогда не передадут свой бренд в чужие руки. За последние несколько лет японские компании действительно выкупили множество модных домов. В их числе французский Lanvin, итальянский Fiorucci, а также бренды Bally и Cerrito.