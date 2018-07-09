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D&G сделали сумку с храмом и каблук‐матрешку
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D&G сделали сумку с храмом и каблук‐матрешку 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Итальянские дизайнеры Дольче и Габанна выпустили капсульную коллекцию «Матрешка». Несколько пар туфель и сумка в виде черного сердца можно купить за сумму от 138 тысяч рублей.
Источник фото: ЦУМ
Каждая вещь сделана вручную. Всего представлено две модели туфель, выполненных в черном бархате или с росписью из голубых, розовых и желтых цветов. Минималистичная черная модель обойдется в 138 тысяч, а за цветную пару придется отдать 154 тысячи рублей.
Источник фото: ЦУМ  Черная сумка с кисточками выполнена в форме сердца. Ее украсила вышивка крестом в виде матрешек, на фоне можно заметить изображение храма Василия Блаженного. Цена — 391 тысяча рублей.
Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана заявили, что никогда не передадут свой бренд в чужие руки. За последние несколько лет японские компании действительно выкупили множество модных домов. В их числе французский Lanvin, итальянский Fiorucci, а также бренды Bally и Cerrito.
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