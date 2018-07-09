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Какое кольцо выбрать в качестве талисмана на лето
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Какое кольцо выбрать в качестве талисмана на лето 

Sunmag 29 минут назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Из всего разнообразия колец самым важным, символичным и одухотворенным считается именно обручальное кольцо. А что, если мы перенесем акцент с союза двух людей на счастливое единение с самой собой и точно так же заключим всю значимость момента в одном украшении — в крупном кольце с центральным камнем. Только представьте, что мы можем не только отмечать судьбоносные встречи со своей второй половиной, но и праздновать неожиданное обретение гармонии с самой собой и со всем миром благодаря этому знаменательному событию. Как вам такая идея? Чем больше в нашей жизни будет значимых дат, тем лучше. И если мы готовы отметить их совершенно особым украшением себе самой в подарок, то почему бы и нет?
Золотое кольцо с аметистом, бриллиантами и родолитами
Скидки на украшения как раз и придуманы для того, чтобы мы могли пополнять свою коллекцию ювелирных сокровищ. На очереди кольцо с двумя гипнотизирующими своей красотой камнями — фиолетовым аметистом и розовыми родолитами с «подсветкой» из бриллиантов.
Кольцо SL, розовое золото, аметисты, родолиты, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с изумрудами и бриллиантами
Истинное мастерство ювелирного дизайна начинается, когда металл превращается в узор, словно на ткани, а центральный камень подобран так умело, что разделить композицию на части уже не представляется возможным.
Кольцо SL, желтое золото, изумруды, бриллианты (заказать)
Золотое кольцо с гранатом и цитринами
Цветочную тематику летом поддерживают не только дизайнеры одежды, но и ювелирные мастера. И в отличие от живой природы, такие цветы в золоте и из разноцветных камней относятся к числу неувядающих.
Кольцо Maskom, розовое золото, гранаты, цитрин (заказать)
Золотое кольцо с турмалином
Турмалин — «младший брат» изумруда, более доступный по цене и не менее притягательный по своему магическому оттенку зеленого. Оцените это кольцо с камнем идеальной круглой формы и короной из разноцветных фианитов.
Кольцо Maskom, розовое золото, турмалин, фианиты (заказать)
Золотое кольцо с гранатами
Розовое золото и вишневые гранаты — аппетитное и очень сексуальное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Именно таким мы хотим видеть это лето — наполненным солнечным светом и вкусом спелых ягод.
Кольцо SL, розовое золото, гранаты (заказать)
Золотое кольцо с рубином и изумрудами
В этом кольце изумруд оказался в прекрасной компании рубинов, которые заключают его в кулисах своего динамичного розового свечения как главного героя на театральных подмостках.
Кольцо SL, розовое золото, рубины, изумруд (заказать)
Золотое кольцо с топазом
В этом кольце особенно притягательна необычная форма: топаз выбран не квадратный или круглый, а овальный на «троне» из розового золота, напоминающем космический корабль.
Кольцо Maskom, розовое золото, топаз (заказать)
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