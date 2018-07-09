Какое кольцо выбрать в качестве талисмана на лето

Из всего разнообразия колец самым важным, символичным и одухотворенным считается именно обручальное кольцо. А что, если мы перенесем акцент с союза двух людей на счастливое единение с самой собой и точно так же заключим всю значимость момента в одном украшении — в крупном кольце с центральным камнем. Только представьте, что мы можем не только отмечать судьбоносные встречи со своей второй половиной, но и праздновать неожиданное обретение гармонии с самой собой и со всем миром благодаря этому знаменательному событию. Как вам такая идея? Чем больше в нашей жизни будет значимых дат, тем лучше. И если мы готовы отметить их совершенно особым украшением себе самой в подарок, то почему бы и нет?

Золотое кольцо с аметистом, бриллиантами и родолитами

Скидки на украшения как раз и придуманы для того, чтобы мы могли пополнять свою коллекцию ювелирных сокровищ. На очереди кольцо с двумя гипнотизирующими своей красотой камнями — фиолетовым аметистом и розовыми родолитами с «подсветкой» из бриллиантов.

Кольцо SL, розовое золото, аметисты, родолиты, бриллианты (заказать)

Золотое кольцо с изумрудами и бриллиантами

Истинное мастерство ювелирного дизайна начинается, когда металл превращается в узор, словно на ткани, а центральный камень подобран так умело, что разделить композицию на части уже не представляется возможным.

Кольцо SL, желтое золото, изумруды, бриллианты (заказать)

Золотое кольцо с гранатом и цитринами

Цветочную тематику летом поддерживают не только дизайнеры одежды, но и ювелирные мастера. И в отличие от живой природы, такие цветы в золоте и из разноцветных камней относятся к числу неувядающих.

Кольцо Maskom, розовое золото, гранаты, цитрин (заказать)

Золотое кольцо с турмалином

Турмалин — «младший брат» изумруда, более доступный по цене и не менее притягательный по своему магическому оттенку зеленого. Оцените это кольцо с камнем идеальной круглой формы и короной из разноцветных фианитов.

Кольцо Maskom, розовое золото, турмалин, фианиты (заказать)

Золотое кольцо с гранатами

Розовое золото и вишневые гранаты — аппетитное и очень сексуальное сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Именно таким мы хотим видеть это лето — наполненным солнечным светом и вкусом спелых ягод.

Кольцо SL, розовое золото, гранаты (заказать)

Золотое кольцо с рубином и изумрудами

В этом кольце изумруд оказался в прекрасной компании рубинов, которые заключают его в кулисах своего динамичного розового свечения как главного героя на театральных подмостках.

Кольцо SL, розовое золото, рубины, изумруд (заказать)

Золотое кольцо с топазом

В этом кольце особенно притягательна необычная форма: топаз выбран не квадратный или круглый, а овальный на «троне» из розового золота, напоминающем космический корабль.

Кольцо Maskom, розовое золото, топаз (заказать)

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