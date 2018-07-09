Африканские страсти и русская мода: смотрим лукбук коллаборации Puma и Outlaw Moscow

PUMA и Outlaw Moscow выпустили второй лукбук своей коллекции Diversity. В переводе на русский название означает разнообразие. Как утверждают авторы, именно это слово полностью отражает дух их коллаборации.

Outlaw Moscow выпустила совместную коллекцию со спортивным гигантом Puma, которая будет продаваться во всех сетевых магазинах бренда. Коллекция разработана в Москве, а съемки лукбука прошли в Южной Африке. Фото коллекции были отсняты зимой в опасных районах Йоханнесбурга и Кейптауна. Моделями в лукбуке стала местная творческая молодежь: стилисты и художники.

«Разнообразие» — именно так создатели характеризуют свою коллаборацию. Коллекция Puma и Outlaw сочетает в себе классические элементы спортивной одежды Puma, характерные для Outlaw шрифты и силуэты, а также азиатские и советские мотивы.

В капсулу вошли спортивные костюмы, два бомбера, двухстороннее кимоно, шесть пар кроссовок и аксессуары.

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Текст:Ксения Семенова

Фото: пресс-служба