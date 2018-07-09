Ситуации, когда спасет только профессиональная химчистка

Некоторые вещи не дают тебе шанса на ошибку — попытка самостоятельно вывести пятно, постирать деликатную одежду в машине или ограничиться ручной стиркой для многих из нас стоила любимых брюк или платья. Разобраться во всех деталях ухода за каждым типом вещей сложно. Лучше запомни, какую одежду даже не стоит пытаться привести в порядок самостоятельно. Вместе с московской химчисткой премиум класса «Химчистка №1» я расскажу, в каких случаях лучше не рисковать любимой вещью, а обратиться к профессионалам.

Пятна на шелковых вещах

Одежду из шелка нельзя стирать в машине: ткань полиняет, вытянется или вовсе разойдется. Особенно это касается натурального шелка, хотя искусственный тоже очень деликатный. Если вещь нужно просто освежить, можешь попробовать постирать на руках. Только учти, что шелковую одежду нельзя тереть, выжимать или гладить. В случае с пятнами лучше сразу отправлять в химчистку. В «Химчистке №1» широкий выбор услуг по щадящей чистке одежды. Специалисты аккуратно приведут в порядок даже самую прихотливую ткань.

Сезонная стирка верхней одежды

Пальто, меховые изделия и пуховики нужно отправлять в химчистку минимум раз в год. На уходе за такими вещами не стоит экономить. Лучше раз заплатить за химчистку, чем за новую вещь. Меху нужна не только чистка, профессионалы обработают его от моли и других паразитов. Отдавай шубу в химчистку после зимнего сезона, в апреле или в мае. Специалисты «Химчистки №1» ориентируются на мировые стандарты отрасли, рекомендации производителей одежды и модных домов. Кроме того, здесь разрабатывают свои методики чистки и восстановления вещей.

Пятна от вина или кофе на светлой одежде

Вывести сложные пятна дома химическими средствами реально, но при этом ты рискуешь безвозвратно испортить вещь. Кофе содержит дубильные вещества, которые моментально впитываются в ткань. Пытаться избавиться от загрязнения самой стоит только сразу после того, как пролила кофе. Вывести пятна от красного вина сложно из-за пигмента антоцина, который глубоко окрашивает ткань. Если застирать одежду сразу не получилось, обратись к профессионалам. В «Химчистке №1» используют инновационные средства лучших европейских компаний. Все они экологически безопасные.

Стирка штор

Проблема со стиркой штор не только в том, что они объемные. Обычные моющие средства не удаляют въевшуюся грязь. Хотя бы пару раз в год шторы нужно отправлять в химчистку. При домашней стирке сложно соблюсти температурный режим. Ткань может сесть и шторы станут короче. А отгладить их после стиральной машины без отпаривателя очень тяжело. Специалисты химчистки избавят тебя еще от одной проблемы — приедут и сами снимут, а затем повесят шторы.

Стирка деловых костюмов

Самая большая опасность при стирке костюма — он может потерять форму. Одежде из натуральной ткани или с добавлением шелковых нитей нужен бережный уход. В «Химчистке №1» разработают индивидуальную программу чистки костюма или отдельных его частей — брюк или пиджака. В зависимости от рекомендаций производителя специалисты проведут сухую или влажную химчистку и деликатно отпарят вещь. Узнать подробнее о «Химчистке №1» За 10 лет работы «Химчистка №1» открыла в столице уже более 35 приемных пунктов. В них ты можешь не только сдать любимую вещь в руки профессионалов, но и выпить свежего кофе от сети кофеен «Кофе и молоко». Это кафе классического американского типа со своим уникальным стилем. Основной продукт здесь — качественный кофе. Также есть ограниченная линейка блюд и десертов. Узнать подробнее о кофейне «Кофе и молоко» Еще один приятный бонус для клиентов «Химчистки №1»: возможность воспользоваться услугами экологичной клининговой компании Home Care. На нее распространяется система лояльности «Химчистки №1», так что в одном месте ты получишь сразу несколько услуг премиум класса по выгодной цене. Home Care использует только органические средства, безвредные для здоровья людей и животных. Профессионалы быстро и качественно проведут генеральную или поддерживающую уборку, отмоют дом после ремонта, вымоют окна. Если нужно, они наведут порядок в шкафу, погладят вещи или отвезут их в химчистку. Заказать уборку квартиры