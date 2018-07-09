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В Калининград поступит новейшая модель трамвая «Уралвагонзавода»
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В Калининград поступит новейшая модель трамвая «Уралвагонзавода» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«Уралвагонзавод» разработал новый трамвай 71-415. «Секретную» разработку представили на промышленной выставке в Екатеринбурге. Скоро новинка появится и в Калининграде, пишут «РИА Новости» в понедельник, 9 июня.
«Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трёх-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины», — рассказал журналистам разработчик Сергей Соловьёв.
В вагоне может поместиться до 190 человек, при этом в салоне предусмотрено 32+1 посадочное место. Отмечается также, что для новой разработки не потребуется реконструкция трамвайных линий, депо и остановок — она полностью впишется в существующую инфраструктуру.
К концу 2018 года трамвай должен получить сертификат соответствия. После этого он пополнит парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске.
фото: «Уралвагонзавод»
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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