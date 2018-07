Тренд сезона: платья с вырезом «лодочкой» как у Меган Маркл

Меган Маркл постепенно становится законодателем моды. Супруга принца Гарри отдает предпочтение платьям с вырезом «лодочкой». И, как отмечают фешн-обозреватели аналитического портала о моде Lyst.com, после ее свадьбы частота интернет-запросов «вырез-лодочка» выросла более чем на 50 процентов.

Отметим, что подобный вырез действительно идет герцогине Сассекской. Он украшал ее свадебное платье, автором которого стала британка Клэр Уэйт Келлер, дизайнер французского Дома моды Givenchy.

Публикация отKensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 6:16 PDT В платье с вырезом «лодочкой» мы видели Меган Маркл на вручении премии Queen's Young Leaders и на конкурсе, организованном для молодых лидеров из стран Содружества.

"Meghan and I are incredibly excited to meet so many of you representing the future of the Commonwealth. " — The #CommonwealthYouth Forum is giving the young people of the Commonwealth a voice in its future; The Duke and Duchess of Sussex met some of its young leaders to see how @commonwealth_sec is helping them make their ideas a reality.

Публикация отKensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Июл 2018 в 12:02 PDT Обратимся к истории моды: впервые платья с вырезом «лодочкой» ввела в моду Коко Шанель. Это произошло в 1939 году. Модницам того времени он напоминал вырез на матросских тельняшках.

Публикация отlevisandroyals//Johann (@johanroyaltyandlevis) 27 Июн 2018 в 6:45 PDT А популярности такому вырезу добавила актриса Одри Хепберн. Считается, что кинодива испытывала комплекс из-за своих ключиц, поэтому в Givenchy для нее создали образ в платье с подходящим вырезом — от одного плеча до другого.

А вам нравится вырез «лодочкой»?