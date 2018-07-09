Как подобрать юбку для широких бедер?

Начнем с того, что мода в разные времена совершенно по-разному трактовала женское тело: когда-то прекрасным считался женственный животик и полная грудь, а когда-то — субтильные по-мальчишески узкие бедра. Сегодня в моде естественность, а в тренде — любить то, чем наградила вас природа.

Поэтому если вы изначально воспринимаете широкие бедра как проблемную зону, срочно задумайтесь, правильный ли это подход. Мы же будем трактовать это как достоинство и особенность телосложения!

Итак, как же следует подойти к выбору юбки, если вы счастливая обладательница пышных бедер?

1. Определите свой тип фигуры

Начинать следует именно с этого, поскольку пышные бедра бывают свойственны нескольким типажам. Самый распространенный случай, это фигуры типа Песочные часы (пышная грудь и бедра, узкая талия) и Груша (широкие бедра, узкие плечи).

В первом случае вам следует иметь ввиду, что вам стоит подчеркивать талию, создающую естественный баланс между бюстом и бедрами, а во втором не забывать, что для создания этого самого баланса вам рекомендуется добавлять объем в плечах. Сделать это можно, например, с помощью различных рукавчиков.

2. Изучите теорию

Все мы очень разные, поэтому универсальной волшебной формулы, которая подошла бы всем, просто не существует. Вам предстоит проделать небольшую «домашнюю работу»: изучите рекомендации для ваших конкретных параметров.

Например, если вы невысокого роста, почитайте статьи о том, как сделать ноги визуально длиннее или как казаться выше и стройнее с помощью одежды. Да, не во всех из них упоминается о юбках или о широких бедрах, но знать теорию в любом случае полезно. В частности, прекрасный и простой совет о вертикальных полосках, которые вытягивают силуэт, отлично подойдет и в нашем случае.

Какие фасоны юбок подойдут для широких бедер?

Универсальный совет звучит так: выбирайте слегка зауженные или слегка расклешенные от бедра юбки, длиной желательно чуть ниже колена. Многие ошибочно полагают, что чем шире и длиннее юбка, тем лучше она скроет широкие бедра, но это в корне неверно, потому что в 95% случаев такой вариант сделает вас только массивнее. Другая крайность: узкая юбка-карандаш, которая максимально подчеркнет объем бедер.

Совет: выбирая светлый верх и темный низ (не обязательно белый и черный!) вы визуально переносите акцент на верхнюю половину тела.

Один из самых простых и универсальных вариантов — юбка А-силуэта без излишнего декора и тем более карманов. Именно такой фасон, расширяясь от бедра, совершенно скрывает объем ваших бедер, не добавляя при этом дополнительного. Полуприлегание — идеальный вариант для пышных бедер.

Совет: лучше предпочесть тонкие и легкие ткани, шелк, шифон, хлопок, более плотным, вроде твида или шерсти.

Юбка-полусолнце также будет смотреться на многих очень выигрышно, особенно если акцентировать талию, но если у вас фигура типа Груша, будьте внимательны! Подчеркивая узкую талию, но не корректируя узкие плечи вы только сместите внимание на объем бедер.

Совет: отвлечь внимание на верхнюю половину тела помогут аксессуары и декор блузки. К примеру, всевозможные бусы, эффектные серьги, необычная прическа станут правильным акцентом.