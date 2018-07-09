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10 боди в офис и на вечеринку
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10 боди в офис и на вечеринку 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Боди — вещь, которую часто несправедливо называют непрактичной. Мы собрали 10 моделей, которые доказывают обратное. Взять хотя бы трикотажное Osklen, носите его с любым низом на высокой талии. Нежный пудовый оттенок подойдет практически ко всему: можно выбрать сдержанное сочетание с темно-синими или серыми широкими брюками, или попробовать яркий вариант «розовый+красный», который уже много сезонов подряд не теряет актуальности. Пожалуй, самая «офисная» модель в нашей подборке — Fleur Du Mal в «гусиную лапку» и с высокой горловиной. Здесь даже скептики признают, что прийти в таком не зазорно и на деловую встречу. Праздник каждый день обеспечат пайетки от Cushnie et Ochs и люрекс Tuxe Bodywear. За самой универсальной базой — к Wolford и Alix. Но помните, что базовая одежда тоже может быть алой.
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