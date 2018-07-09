Пресс на зависть: Анна Нетребко впервые показала голый живот

Никто и не подозревал, что оперная дива такая стройняшка.

Мы привыкли видеть певицу в платьях в пол. Все-таки профессия Анны предполагает роскошные ткани, вечерние наряды. В обычной жизни звезда оперы позволяет себе и джинсы и шорты, но чего Анна никогда не делала, так это не надевала коротких топов, открывающих живот. И друг Нетребко решила продемонстрировать свою талию и удивила всех.

Сейчас Анна отдыхает на венецианском побережье. Именно там, в пригороде Венеции, на фоне зеленых полей и был сделан снимок, который наделал много шума. На фото певица в полосатой юбке, вьетнамках и коротком топе едет на велосипеде и фигура у нее такая, что позавидует любая.

Поклонники оценили всю композицию снимка и написали, что Нетребко чертовски мила, а этот кадр достоин рамки и почетного места на стене, потому что выглядит как картина. Чего никто не ожидал, так это открыть для себя, что Анна такая подтянутая. В 46 лет иметь такую талию достойно похвалы.

Нетребко засыпали комплиментами и окрестили шикарной женщиной-мечтой.

Судя по тому, как искренне и широко звезда улыбается на фото, снимал ее явно любимый муж — тенор Юсиф Эйвазов и отпуск у пары проходит отлично.

Фанаты теперь советуют Анне как можно чаще носить подобные наряды. Да, певице ее уровня не нужно искусственно разжигать интерес к себе демонстрируя части тела, но поклонникам очень приятно смотреть на такую Нетребко, она вселяет уверенность в женщин и доказывает, худоба и красота не синонимы.

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