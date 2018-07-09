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Chanel посвятили высокую ювелирную коллекцию антикварным ширмам
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Chanel посвятили высокую ювелирную коллекцию антикварным ширмам 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Chanel показали новую коллекцию высокого ювелирного искусства. Она посвящена декоративным лакированым коромандельским ширмам Габриэль Шанель. Такие ширмы создавали в Китае в XVII веке при помощи техники послойного нанесения черного смоляного лака. Мадемуазель приобрела их в 1910-х годах, и с тех пор бережно перевозила туда, где жила, а также старалась искать новые экземпляры в свою коллекцию. Теперь узоры с расписных ширм стали вдохновением для колец, браслетов, серег, часов и колье: всего в выскую ювелирную коллекцию «Coromandel» вошло 59 предметов. Вместо черного лака выступает оникс, цветы и птицы украшены бриллиантами, гранатами, изумрудами и турмалинами, а также в украшениях есть перламутровые элементы — такие же использовали для инкрустации ширм.
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