Кровь из глаз: 7 звездных выходов в жутких купальниках

Кеша

Певица, которая в интервью заявляет, что «обожает свои формы», наверянка лукавит, потому что надеть такое может только лютый ненавистник своего тела, который хочет к имеющимся недостаткам (слабо выраженная талия и широкие плечи) добавить несуществующие (обвисшая грудь). Спасет положение: бюст с косточками и плавки без разрезов. Также можно отдать предпочтение слитному купальнику с неглубоким декольте.

Точеную фигуру при желании тоже можно испортить. Хотите верьте, хотите нет, но в таком вот виде Виктория загорает в Каннах. Почему она решила выбрать это салатовое безобразие? Спасет положение: Виктория может позволить себе любой купальник, поэтому мы посоветовали бы ей не пренебрегать классикой. Белое или золотое бикини — это то, что выглядело бы на ней эффектно. Бейонсе

Мы уверены, что весь багаж певицы потеряли в аэропорту, поэтому она надела на себя вещь, купленную в ближайшем секонд-хенде. С декольте все прекрасно, но мудреные лямки, хаотичный принт и форма низа уродуют плечи, бедра и «воруют» рост. Кажется, певица в курсе, что ее пляжный образ «не торт» — и попыталась спрятаться в песке. Спасет положение: купальник с высокой линией бикини и гармоничный принт.

Уж сколько раз твердили миру о том, что горизонтальные полоски увеличат вас на два размера. Надеемся, что когда актриса вернется к роли «Блондинки в законе», она запретит такие жуткие купальники на законодательном уровне. Спасет положение: однотонный купальник или купальник с актуальным принтом. Бритни Спирс

Кто-нибудь может сказать Бритни, что со времен выхода ее хита Baby one more time прошло 20 лет, и купальник юной школьницы уже неуместен? Мы, конечно, могли бы предположить, что она одолжила его у дочки, но, увы, осведомлены, что у нее два сына. Спасет положение: заменить завязки на плавках на кольца, а лиф-шторки — на бюстье с поддержкой. И, конечно, отказаться от инфантильной расцветки в пользу глубокого фиолетового или изумрудного оттенков.

Селена Гомес

Розовое бикини должно было сделать из певицы самую горячую штучку на пляже, но впивающиеся в тело лямки сыграли свою роль: Селена стала самой горячей колбаской на пляже. Спасет положение: чтобы грудь оставалась на месте, нужен плотный лиф с косточками и завязками прочнее, чем тонкие веревочки. Плавки с разрезами нужно срочно заменить на классические или модные в стиле ретро, с завышенной талией.

И последнее: даже если у вас очень плохой купальник — это все равно лучше, чем заплыв без него. Потому что мокрые, липнущие к телу вещи, просвечивающие тонкие ткани сделают из вашей фигуры нечто несуразное. И выглядеть это будет примерно вот так. Спасет положение: простое черное бикини, например, с лифом бандо. Читайте также:

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