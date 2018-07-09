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Элементы традиционных украшений народов Африки в коллекции высокого ювелирного искусства Chaumet
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Элементы традиционных украшений народов Африки в коллекции высокого ювелирного искусства Chaumet 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Ювелирный дом Chaumet показали коллекцию Trésors d’Afrique («Сокровища Африки). Она была создана совместно с африканским художником Эвансом Мбугуа — он создал милые броши с африканскими животными. Также в коллекции отражены элементы традиционных украшений суданского народа Динка и народа Масаи и парюры, напоминающие украшения королев Руанды и невест из племени Самбуру. Украшения выполнены из красной шпинели, изумрудов, сапфиров, мандаринового граната и других камней. Предыдущие коллекции Chaumet посвятили России и Японии.
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