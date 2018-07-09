Элементы традиционных украшений народов Африки в коллекции высокого ювелирного искусства Chaumet

Ювелирный дом Chaumet показали коллекцию Trésors d’Afrique («Сокровища Африки). Она была создана совместно с африканским художником Эвансом Мбугуа — он создал милые броши с африканскими животными. Также в коллекции отражены элементы традиционных украшений суданского народа Динка и народа Масаи и парюры, напоминающие украшения королев Руанды и невест из племени Самбуру. Украшения выполнены из красной шпинели, изумрудов, сапфиров, мандаринового граната и других камней. Предыдущие коллекции Chaumet посвятили России и Японии.