Америка в моде: вестерн, деним и Энди Уорхол в новых коллекциях дизайнеров

Вместо предисловия

Никто и не станет отрицать, что в XXI веке границы стерлись настолько, что, даже живя за сотни тысяч километров, мы можем чувствовать на себе влияние другого континента — от гастрономических предпочтений до выбора музыки и стиля в одежде. Coca-Cola , Nike, Disney , M&M’s, а ещё Tom Ford, Michael Kors и Tommy Hilfiger — такие знакомые с детства современному поколению реалии и имена, что иногда кажется, что все мы — выходцы из страны, где словосочетание «американская мечта» становится не просто набором слов, а своеобразным стилем жизни и философией. Американская культура буквально захватила мир: ее культурные референсы настолько понятны и всемирно признаны, что все и разом вдруг полюбили такой простой, но в то же время такой сложный и недосягаемый для нас American Style. Большинство дизайнеров всерьез восприняли предвыборный девиз Дональда Трампа о возвращении США статуса великой страны. Восприняли, обдумали и сразу же перешли к действиям.

Calvin Klein

Раф Симонс — бельгиец по происхождению, американец по духу. Встав у руля Calvin Klein, прочно взялся за возрождение бренда. И смена названия (шрифта) — лишь малая часть на пути большого ребрендинга. Впереди — больше: и каждой работой Симонс даёт понять, что американская история, пусть и не столь богатая, как другие, достойна внимания. Поэтому коллекции Calvin Klein — явно читаемый и кристально чистый оммаж американской поп-культуре. Сапоги-казаки со стальным мысом, летящие платья и пальто, ковбойская униформа и знаменитые контрастные накладные карманы — одного беглого взгляда не всегда достаточно, чтобы понять и осознать богатство материалов, форм и дизайна. Когда же труды рук дизайнера украшаются ещё и принтами гениев, например, Уорхола , то получаем поле битвы, на котором (не беспокойтесь, не сражаются) мирно сосуществуют ставшие культовыми и такими желанными для нас культурные коды родом из Штатов. Добавим к этому рекламные кампании в духе вестерн, конюшни и ковбойские аксессуары и получим что-то похожее на историю, написанную в Present Perfect: вроде живешь в настоящем, но нет-нет, да и потянет в прошлое — как раз то, что и необходимо нам, постоянно бегущим вперед без оглядки назад. Идеальный микс, не правда ли?

Coach 1941

Немного другой — более романтизированный — вариант американы представляет Стюарт Виверс для Coach 1941. Его Америка — история, рассказанная от лица и в духе диснеевских мультфильмов с примесью готической мечтательности. «Американскую готическую сказку, рожденную в Нью-Йорке» креативный директор бренда точно воссоздает с помощью жутких принтов — от ядовитых яблок до темных, почти кровавых, роз, которые становятся главными объектами обожания после самих нарядов. Выцветшие джинсы, сложные многоярусные платья, бахрома, а также техника в стиле пэчворк и мимолетные, едва заметные, отсылки к стилю «бохо». История Виверса похожа на сказание о Золушке, которая под воздействием чар вдруг стала принцессой и вместо летящих платьев и сарафанов не прочь облачиться в кожу, а полупрозрачность шифоновых юбок спрятать под массивностью дубленок из овчины и завершить образ широкополой шляпой. А что вы хотели, мир Штатов у каждого свой, а подчас и такой: слишком неординарный и неудобоваримый для русского глаза — мир американской действительности от Стюарта Виверса.

Dsquared²

Дин и Дэн Кейтены — канадский дуэт дизайнеров, которые тоже не обошли стороной американскую культуру. Правда, углубляться особо не стали, тут и там лишь представляя на суд зрителей любимую эстетику Дикого Запада. Клетчатые рубашки, потертые джинсы, шейные платки и ковбойские шляпы — кажется, все это мы уже видели сотни раз, и искушенная публика вот-вот начнет позевывать от примелькавшихся образов. Но нет, wild west от Dsquared² — взрыв цвета, сложная игра контрастных сочетаний, а также идеальная фактурная гармония и ладно скроенные силуэты. Массивные дубленки, украшенные характерным принтом «в клетку», тяжелые пояса и кожаные лакированные ботинки в сочетании с качественным денимом и богатой отделкой. Согласитесь, глядя на творения канадских братьев-близнецов, так легко потерять голову и пуститься во все тяжкие, так сказать, go wild.

А что у других?