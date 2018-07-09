Никак не успокоится: кого на этот раз раскритиковал Стефано Габбана?

За последние пару месяцев мы убедились, что Стефано Габбана (55) не стесняется открыто высказывать свое мнение. Особенно когда дело касается звезд. Сначала дизайнер назвал Селену Гомес (25) «уродливой», а после переключился на Ариану Гранде (24) — под фотографиями певицы на ее фан-страницах Стефано оставлял эмодзи в форме какашек.

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Сейчас Габбана нашел новую жертву. На днях блогер, ведущий аккаунт Diet Prada, заметил, что Стефано оставил очередной грубый комментарий под одним из фото семейства Кардашьян : «Самые дешевые люди в мире».

Похоже, дизайнера не смущает, что «дешевые» сестры Кардашьян не раз надевали вещи бренда Dolce & Gabbana. А Кортни Кардашьян (39) совсем недавно выложила дружественное фото с Доменико Дольче (59).

Dolce, Dolce, Dolce ✨

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

4 Июл 2018 в 2:19 PDT Не удивимся, если после таких заявлений бренд Dolce & Gabbana лишится еще одного звездного клиента.

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