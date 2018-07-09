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Никак не успокоится: кого на этот раз раскритиковал Стефано Габбана?
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Никак не успокоится: кого на этот раз раскритиковал Стефано Габбана? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
За последние пару месяцев мы убедились, что Стефано Габбана (55) не стесняется открыто высказывать свое мнение. Особенно когда дело касается звезд. Сначала дизайнер назвал Селену Гомес (25) «уродливой», а после переключился на Ариану Гранде (24) — под фотографиями певицы на ее фан-страницах Стефано оставлял эмодзи в форме какашек.
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Сейчас Габбана нашел новую жертву. На днях блогер, ведущий аккаунт Diet Prada, заметил, что Стефано оставил очередной грубый комментарий под одним из фото семейства Кардашьян: «Самые дешевые люди в мире».
Похоже, дизайнера не смущает, что «дешевые» сестры Кардашьян не раз надевали вещи бренда Dolce & Gabbana. А Кортни Кардашьян (39) совсем недавно выложила дружественное фото с Доменико Дольче (59).
Dolce, Dolce, Dolce ✨
Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)
4 Июл 2018 в 2:19 PDT  Не удивимся, если после таких заявлений бренд Dolce & Gabbana лишится еще одного звездного клиента.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nikak-ne-uspokoitsya-kogo-na-etot-raz-raskritikoval-stefano-gabbana/
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