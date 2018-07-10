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Московская Золушка. Преображение
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Московская Золушка. Преображение 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.
Лиана Карпухина, 29 лет  СТИЛЬ
Мы предложили героине длинное платье в пол темно-синего цвета Monsoon. Длинное платье без рукавов оставляет открытым одно плечо. С элегантной драпировкой спереди, создающей великолепный силуэт. Платье украшено пайетками и стеклярусом. Длинную шею девушки мы подчеркнули золотым колье. Тонкое запястье украшают золотые барслеты. Ушки девушки украшают серьги геометрической формы. Завершает образ золотистая сумочка-клачт с рисунком под кожу рептилии. Туфли на каблуке — обязательны!
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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