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Свой бренд. На Ямале появятся законодатели арктической моды
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Свой бренд. На Ямале появятся законодатели арктической моды 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ЯНАО запустили новый проект «Ямал — центр арктической моды». В нем примут участие мастера национальных костюмов коренных народов Севера, профессиональные и начинающие дизайнеры.
Конкурс организовала продюсерская студия Nelly Brener при поддержке региональной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив». Он пройдет в три этапа. Участников конкурса объявят 15 сентября. С середины сентября и вплоть до декабря конкурсанты будут обучаться, создавать свои коллекции, а зрители наблюдать за их успехами в еженедельных выпусках передачи по ТВ. На YouTube канале конкурса будут выложены записи каждого выпуска и много интересных видео с участниками и спикерами.
В первых числах декабря в Салехарде пройдет заключительный этап и финал конкурса. Наградами победителей станут грант на создание своей коллекции от организаторов конкурса, участие в Неделе моды и собственная коллекция в витринах бутиков Санкт-Петербурга, — сообщается на сайте Центра арктической моды. У всех дизайнеров-участников конкурса появится возможность развития личного бренда, создания и открытия своего дела. Полученные во время обучения знания и стимулирующие призы помогут начинающим дизайнерам правильно организовать работу. Каждый мастер сможет представить работы широкой публике на грандиозной выставке-продаже в декабре.
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