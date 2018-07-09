Фото: Пенелопа Крус на презентации своей коллекции украшений для Swarovski 

Пенелопа Крус прилетела в Париж не только для того, чтобы появиться на показе Chanel в качестве нового амбассадора бренда — актриса также представила в рамках Недели моды в Париже свою коллекцию украшений для бренда Swarovski.
Компанию Пенелопе на презентации линии украшений для Swarovski составили звезды, которые также прилетели во Францию, чтобы понаблюдать за показами в рамках Недели моды — в том числе Мэнди Мур и Тайлер Хэклин. Сама актриса, общаясь с журналистами на презентации коллекции, пообещала, что эта линия — не какой-то там «фальшивый проект, который просто заимствует звездное имя — я участвовала в принятии абсолютно каждого решения».
попкорнnews