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Фото: Пенелопа Крус на презентации своей коллекции украшений для Swarovski
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Фото: Пенелопа Крус на презентации своей коллекции украшений для Swarovski 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пенелопа Крус прилетела в Париж не только для того, чтобы появиться на показе Chanel в качестве нового амбассадора бренда — актриса также представила в рамках Недели моды в Париже свою коллекцию украшений для бренда Swarovski.
Компанию Пенелопе на презентации линии украшений для Swarovski составили звезды, которые также прилетели во Францию, чтобы понаблюдать за показами в рамках Недели моды — в том числе Мэнди Мур и Тайлер Хэклин. Сама актриса, общаясь с журналистами на презентации коллекции, пообещала, что эта линия — не какой-то там «фальшивый проект, который просто заимствует звездное имя — я участвовала в принятии абсолютно каждого решения».
попкорнnews
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