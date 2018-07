В образе Белль: Ирина Шейк перевоплотилась в диснеевскую принцессу 

Ирина Шейк будто спустилась с экрана диснеевских мультфильмов. В роскошном блестящем платье она напоминала принцессу Белль. Собранные в пучок волосы и естественный макияж прекрасно дополнили и без того нежный образ. И хотя многие видят в Ирине эталон женственности и красоты, сама модель себя таковой не считает.

Я не безупречна. Я обыкновенный человек, — прокомментировала звезда журналистам издания.

Напомним, что Ирина Шейк не только востребованная модель, но и мама. Она воспитывает дочку Лею, которую родила от актера Брэдли Купера в марте 2017 года.