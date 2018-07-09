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В образе Белль: Ирина Шейк перевоплотилась в диснеевскую принцессу
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В образе Белль: Ирина Шейк перевоплотилась в диснеевскую принцессу 

Журнал ОК! 58 минут назад
Ирина Шейк не сидит на месте. Российская модель часто выходит в свет и активно принимает участие в фотосессиях. В конце июня она блеснула на открытии нового магазина Porcelanosa и снялась для испанского журнала Hola. Первые кадры из фотосессии появились в соцсетях.
Ирина Шейк будто спустилась с экрана диснеевских мультфильмов. В роскошном блестящем платье она напоминала принцессу Белль. Собранные в пучок волосы и естественный макияж прекрасно дополнили и без того нежный образ. И хотя многие видят в Ирине эталон женственности и красоты, сама модель себя таковой не считает.
Я не безупречна. Я обыкновенный человек, — прокомментировала звезда журналистам издания.
#irinashaykspanis #irinashayk
A post shared by domregu (@irina_shayk_spanis) on  Jul 8, 2018 at 12:36pm PDT  Напомним, что Ирина Шейк не только востребованная модель, но и мама. Она воспитывает дочку Лею, которую родила от актера Брэдли Купера в марте 2017 года.
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