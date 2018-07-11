Художник Даши Намдаков представит в Иркутске новую коллекцию скульптур

МОСКВА, 11 июля. / ТАСС /. Бурятский художник Даши Намдаков представит новую коллекцию скульптур. Персональная выставка автора «Другое измерение» откроется в Иркутске на этой неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи современного искусства Виктора Бронштейна.

"Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 14 июля по 23 сентября. На выставке «Другое измерение» будет представлено шесть новых работ, они выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских", — сообщили в пресс-службе.

Новые скульптуры — часть известных серий «Амазонки», «Маски», «Единороги» и «Торсы». «В коллекции гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези, — пояснили в пресс-службе. — Хотя в этих скульптурах чувствуется узнаваемый стиль Даши, они относятся к современной авангардной пластике, созданной под влиянием европейских традиций. Мастер экспериментирует с разными направлениями искусства, но остается самим собой».

По словам самого художника, основа его творчества — бурятская культура. «Но на нее накладываются итальянское и английское влияние, новый опыт. Под воздействием всего этого рождаются новые работы», — отметил Намдаков.

Новую коллекцию своих работ автор презентует в Иркутске, потому что именно в этом городе проходила его первая персональная выставка в 2000 году. Выставка «Другое измерение» пройдет при поддержке Арт-фонда Даши Намдакова. После окончания выставки в Иркутске новая коллекция скульптур отправится в Русский музей в Санкт-Петербург.