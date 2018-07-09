Худшие образы недели: клоунесса, БДСМ-доминатрикс и путана 

Алессандра Амбросио
Отчего все звезды так любят леопардовый принт?! В 99% случаев их эксперименты оборачиваются провалом. Алессандра слегка переборщила с цветом и стала напоминать помятую конфетную обертку.
Тайра Бэнкс
Похоже, Тайра взяла средневековое платье и сшила из него комбинезон или обернулась в тюль из актового зала. Оба варианта не вдохновляют.
Видимо, мы не все знаем о Хайди. Что побудило модель надеть столь необычные брюки? Новая съемка или любовь к ролевым играм? Эту вещь из секс-шопа надевать за пределами спальни не стоит.
Это платье словно живет отдельной жизнью. Может, оно должно восприниматься как арт-объект, но на живом человеке выглядит как минимум странно. Наоми в нем словно бумажная кукла.
Этот образ не дает назвать Женю светской львицей, скорее клоунессой — с разноцветными штанинами, майкой-тельняшкой и смешными кудрями.
Фелисити Хэйворд
Видимо, Фелисити решила, что скрывать ей нечего. Или отчаялась иным способом привлечь мужчину. Или подрабатывает ночами на улице. Все-таки грудь и пузико модели plus-size требуют хотя бы подклада.
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