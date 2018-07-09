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Посмотрите на самую большую коллекцию прототипов устройств Apple
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Посмотрите на самую большую коллекцию прототипов устройств Apple 

iPhones.ru 55 минут назад
Фото: iPhones.ru
Посмотрите на самую большую коллекцию прототипов устройств AppleАмериканский телевизионный канал CNBC показал в эфире любопытный для фанатов Apple видеоролик. Операторы засняли частную коллекцию ранних прототипов продуктов компании.
Хэп План, автор коллекции, начал собирать прототипы после окончания университета. Произошло это случайно, когда он купил первый прототип Macintosh.
Сейчас в коллекции парня более 250 устройств. Гаджеты, которые есть в нескольких экземплярах, он продает для того, чтобы выкупить новые прототипы.
В коллекции есть такие редкие экземпляры, как: прототипы инженерной версии компьютера LISA, несколько iPad и iPhone, Macintosh TV, планшет Newtone.
Например, стоимость прототипа Macintosh в отличном состоянии составляет около $22,6 тыс. При наличии незначительных потертостей на оргстекле (а большинство прототипов представлены в прозрачном корпусе) стоимость падает до $16 тыс.
В планах Хэпа организация выставки прототипов в музее техники. Продавать свою ценную коллекцию парень не торопиться.
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