3 образа на новую рабочую неделю с яркими принтами

Понедельник

Пока лето удачно скрывается за маской сентября, вполне можно позволить себе носить костюмы. Особенно, если они такие красивые и удобные, как у Tatman — пижамный стиль сейчас очень актуален, а когда утро понедельника выдалось пасмурным, выйти из дома хочется только в том, в чем и спал. Дополнить образ помогут стильные кожаные мюли на плетеной платформе Chanel , у которых, кстати, совсем недавно открылся новый бутик в ТЦ «Крокус Сити Молл», а также массивные серьги и аксессуары.

Среда

Среда — маленькая пятница, поэтому ее надо праздновать даже круче, чем конец недели. Пока есть силы, надеваем красивое платье в пол с ярким принтом и обувь на каблуке или платформе. Чтобы уж совсем себя физически не травмировать, выбирайте очень удобные модели. Отличный вариант есть у Crocs. И не забудьте добавить к луку массивное ожерелье и плетеные аксессуары. Кстати, если все носят сумки, вы возьмите и покажите рюкзак!

Пятница