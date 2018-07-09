3 образа на новую рабочую неделю с яркими принтами 

Понедельник
Пока лето удачно скрывается за маской сентября, вполне можно позволить себе носить костюмы. Особенно, если они такие красивые и удобные, как у Tatman — пижамный стиль сейчас очень актуален, а когда утро понедельника выдалось пасмурным, выйти из дома хочется только в том, в чем и спал. Дополнить образ помогут стильные кожаные мюли на плетеной платформе Chanel, у которых, кстати, совсем недавно открылся новый бутик в ТЦ «Крокус Сити Молл», а также массивные серьги и аксессуары.
Среда
Среда — маленькая пятница, поэтому ее надо праздновать даже круче, чем конец недели. Пока есть силы, надеваем красивое платье в пол с ярким принтом и обувь на каблуке или платформе. Чтобы уж совсем себя физически не травмировать, выбирайте очень удобные модели. Отличный вариант есть у Crocs. И не забудьте добавить к луку массивное ожерелье и плетеные аксессуары. Кстати, если все носят сумки, вы возьмите и покажите рюкзак!
Пятница
А если каждую пятницу вы… смотрите где-нибудь в баре футбол или просто отправляетесь во все тяжкие, как самая шальная императрица, то тут главное соблюсти баланс стиля и удобства. Предлагаем отдаться трендам и испробовать сочетание спортивных велосипедок и жакета — так делают все it-girls и модные гуру, и выходит у них очень круто! А чтобы аутфит получился самым ярким и запоминающимся, не сочтите за трудность добавить к нему еще и яркую сумку в форме любимого зверушки Карла Лагерфельда, а также полосатую панамку — самый модный головной убор 2018.