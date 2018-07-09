Испанским военным разрешили носить брюки из-за татуировок

Министерство обороны Испании изменит правила ношения военной формы из-за татуировок. Об этом сообщает The Local.

Нововведения разрешат женщинам носить брюки во время военных мероприятий.

Согласно действовавшим ранее нормам, брюки входили в комплект парадной формы только для мужчин, а женщины должны были носить юбки. Кроме того, на теле военных в униформе не должно быть видно татуировок, украшений и пирсинга. По этой причине Эстелу Мартан (Estela Martín), у которой есть татуировка на лодыжке, не приняли в армию. В то же время мужчин с тату на ногах в вооруженные силы принимают беспрепятственно, отмечает газета.

Разрешат ли Мартан вновь пройти отбор в армию, пока не ясно. По словам женщины, ей должны были разрешить поступить на службу, несмотря на старые ограничения, так как ношение юбки предполагает темные колготки, которые бы скрыли татуировку.