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Испанским военным разрешили носить брюки из-за татуировок
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Испанским военным разрешили носить брюки из-за татуировок 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Министерство обороны Испании изменит правила ношения военной формы из-за татуировок. Об этом сообщает The Local.
Нововведения разрешат женщинам носить брюки во время военных мероприятий.
Согласно действовавшим ранее нормам, брюки входили в комплект парадной формы только для мужчин, а женщины должны были носить юбки. Кроме того, на теле военных в униформе не должно быть видно татуировок, украшений и пирсинга. По этой причине Эстелу Мартан (Estela Martín), у которой есть татуировка на лодыжке, не приняли в армию. В то же время мужчин с тату на ногах в вооруженные силы принимают беспрепятственно, отмечает газета.
Разрешат ли Мартан вновь пройти отбор в армию, пока не ясно. По словам женщины, ей должны были разрешить поступить на службу, несмотря на старые ограничения, так как ношение юбки предполагает темные колготки, которые бы скрыли татуировку.
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