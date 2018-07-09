Анастасия Стоцкая выглядит модно в бюджетном летнем платье

Певица год назад родила дочку Веру, но засиживаться в декрете не стала — практически сразу приступила к работе. Анастасия — мобильная мама: она часто берет с собой кроху на репетиции и концерты. А теперь малышка совершила первое в ее жизни путешествие — Стоцкая улетела с дочкой на отдых в Алушту. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Желтое платье, в котором сфотографировалась Стоцкая, от итальянского бренда Lussotico (весьма демократичного, стоимость наряда — 3900 рублей). Надела его Анастасия, конечно, неспроста: она — лицо этой марки и его ходячая реклама. Но в целом образ получился солнечный и летний. Смущают только массивные золотистые туфли — сюда бы легкие босоножки.