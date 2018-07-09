Как медицинская маска стала самым модным аксессуаром года?

За последний год медицинская маска превратилась из барьера для инфекций в модный аксессуар: ее носят не только туристы в метро, но и модели на подиумах. Рассказываем, как так получилось, и причем здесь Майкл Джексон , Рианна и американские рэперы. Один раз — случайность, два — уже тренд. Если пролистать отчеты с мужских и женских Недель моды до весны прошлого года, можно заметить один повторяющийся элемент. Moschino, Palm Angels и Takahiromiyashita The Soloist дополняли образы медицинской маской, способной сделать андеграундным даже самый консервативный костюм. И дело здесь не в необычности аксессуара (респиратор, напротив, самая привычная каждому человеку вещь), а в месте его использования: в момент вспышки гриппа мы нехотя надеваем маску не только в общественных местах, но и в собственной квартире, поэтому мысль, что кто-то носит ее добровольно — на показах, рейвах или светских мероприятиях, вызывает непонимание (и это еще мягко сказано).

В Японии и Китае, откуда респиратор и попал на европейские шоу, принтованные, разноцветные и декорированные стразами маски давно стали повседневностью: уж если и противостоять загрязненному воздуху и эпидемиям, то делать это нужно со вкусом. Как, например, кумиры азиатских миллениалов — музыканты K-pop, которые показывают хороший (оздоровительный!) пример на стритстайле и своих выступлениях. Хотя многие из них не преследуют поучительных целей, а просто прячут под маской последствия неудачной пластической операции — когда-то так делал король мировой поп-эстрады и фэшн-индустрии Майкл Джексон.

Параллельно перебрасываниям идей с одного конца света на другой, из тени анонимного искусства вышли уличные художники, для которых респиратор — элемент рабочей экипировки. Гений граффити Sk8thing и «парижский вандал» Kidult были вынуждены оставаться в масках даже после нелегальных или заказных арт-проектов: они помогали скрыть личность и преодолеть очевидные юридические последствия. Естественно, столь же драматично и загадочно захотели выглядеть фанаты художников, число которых росло в географической прогрессии. И в прошлом году доросло до красных дорожек голливудских мероприятий, на которых звезды появлялись в black-tie костюмах и якобы скрывающих их личность бриллиантовых респираторах.

Публикация от Pokras Lampas | Покрас (@pokraslampas) 26 Май 2018 в 8:47 PDT «Я надел маску, потому что сегодня холодно, и плюс — я не хочу, чтобы каждые пять минут люди подходили с просьбой о селфи. Я скрываю свою личность, хотя все и так знают, кто я такой», — рассказывал A$AP Rocky перед показом бренда Y-3. Идею быстро подхватил весь его A$AP Mob, а также Джастин Бибер , Канье Уэст и Рианна, которая надела респиратор на прошлую «Коачеллу», но привлекла еще больше внимания, чем без него.

Все эти аспекты «вне моды» — демонстрация эко-борьбы, противостояние эпидемиям и подчеркивание личности через попытки ее сокрытия — и задерживают «одноразовые изделия» на подиумах на сезон-другой. На прошедших мужских показах медицинскую маску в разных интерпретациях (со стразами, принтами, пайетками, из железа, из пластика и с превращением в арт-объект) показали десяток раз, причем не только уличные андеграундные бренды, но и Dolce & Gabbana, Alyx и Alexander Wang. Покупать ее у них за сотни евро необязательно: повторить любимую фишку китайских артистов, рэперов и каллиграфистов помогут простая аптечная маска, декоративные камни и моментальный клей. Спустя пару часов рукоделия можно встречать любую новость о вспышке гриппа в кутюрном всеоружии, хотя, чтобы носить такой фэшн-объект, повод и мнение со стороны не нужны. Фото: vogue.com, tokyofashion.com