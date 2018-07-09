Невероятно стройная Жасмин показала осиную талию и длинные ноги в блестящем платье

40-летняя певица Жасмин продемонстрировала новообретенную роскошную фигуру на новых снимках в своем микроблоге.

После рождения третьего ребенка Жасмин довольно долго не могла сбросить лишний вес. Но спустя некоторое время у нее наконец все получилось, и теперь певица с гордостью выкладывает снимки, на которых ее стройная фигура видна во всех ракурсах.

8 июля Жасмин выступила в Муроме на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. Для этого события звезда выбрала платье, усыпанное серебряными пайетками. Обычно такой наряд «полнит», но не Жасмин — она выглядела в нем потрясающе.

Поклонники исполнительницы осыпали ее комплиментами: «Джесси, дорогая классно выглядите!», «Вы самая красивая девушка на нашей эстраде!», «У меня вчера муж тоже восхищался какая говорит красивая Жасминка и наряд тоже понравился», «Грациозная и обаятельная Жасмин», «Невероятная красота!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram