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Невероятно стройная Жасмин показала осиную талию и длинные ноги в блестящем платье
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Невероятно стройная Жасмин показала осиную талию и длинные ноги в блестящем платье 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
40-летняя певица Жасмин продемонстрировала новообретенную роскошную фигуру на новых снимках в своем микроблоге.
После рождения третьего ребенка Жасмин довольно долго не могла сбросить лишний вес. Но спустя некоторое время у нее наконец все получилось, и теперь певица с гордостью выкладывает снимки, на которых ее стройная фигура видна во всех ракурсах.
8 июля Жасмин выступила в Муроме на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. Для этого события звезда выбрала платье, усыпанное серебряными пайетками. Обычно такой наряд «полнит», но не Жасмин — она выглядела в нем потрясающе.
Поклонники исполнительницы осыпали ее комплиментами: «Джесси, дорогая классно выглядите!», «Вы самая красивая девушка на нашей эстраде!», «У меня вчера муж тоже восхищался какая говорит красивая Жасминка и наряд тоже понравился», «Грациозная и обаятельная Жасмин», «Невероятная красота!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram
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