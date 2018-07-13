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Авторские украшения и дизайнерскую одежду представят на Хлебозаводе 9 недалеко от Савеловского
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Авторские украшения и дизайнерскую одежду представят на Хлебозаводе 9 недалеко от Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Авторские украшения, дизайнерская одежда, сладости и другие товары будут представлены в ближайшие выходные, 14 и 15 июля, на территории Хлебозавода 9. Гостей будут ждать на летнем маркете «4 сезона» по адресу ул. Новодмитровская, 1.
— Маркет станет настоящим мини-отпуском для тех, кому хочется лета, солнца и праздника. Посетителей ждут эксклюзивные товары от мастеров своего дела: сезонные авторские украшения и одежда, необычные сладости и освежающие напитки. Кроме того, на территории будет проходить множество мастер-классов на любой вкус, — сообщил один из организаторов мероприятия.
Маркет будет проходить с 13.00 до 21.00. Вход свободный. (мю)
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