Авторские украшения и дизайнерскую одежду представят на Хлебозаводе 9 недалеко от Савеловского

Авторские украшения, дизайнерская одежда, сладости и другие товары будут представлены в ближайшие выходные, 14 и 15 июля, на территории Хлебозавода 9. Гостей будут ждать на летнем маркете «4 сезона» по адресу ул. Новодмитровская, 1.

— Маркет станет настоящим мини-отпуском для тех, кому хочется лета, солнца и праздника. Посетителей ждут эксклюзивные товары от мастеров своего дела: сезонные авторские украшения и одежда, необычные сладости и освежающие напитки. Кроме того, на территории будет проходить множество мастер-классов на любой вкус, — сообщил один из организаторов мероприятия.

Маркет будет проходить с 13.00 до 21.00. Вход свободный. (мю)