РАССВЕТ и Kixbox откроют скейт-шоп в Москве 

Команда бренда РАССВЕТ, который в 2016 году запустили Гоша Рубчинский и Толя Титаев, и компания Kixbox откроют в Москве скейт-шоп «ОКТЯБРЬ». Он будет расположен особняке начала XX века в районе Арбат и начнет работу 28 июля. Дизайн магазина разработан в коллаборации с дизайн-бюро Brinkworth and the Wilson Brothers — они отвечали, например, за флагманский магазин Supreme в Париже. В ассортименте будут представлены как уже знакомые в России бренды, так и совершенно новые для Москвы марки.
О взаимодействии моды и скейт-культуры читайте в нашем материале.