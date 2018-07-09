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РАССВЕТ и Kixbox откроют скейт-шоп в Москве
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РАССВЕТ и Kixbox откроют скейт-шоп в Москве 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Команда бренда РАССВЕТ, который в 2016 году запустили Гоша Рубчинский и Толя Титаев, и компания Kixbox откроют в Москве скейт-шоп «ОКТЯБРЬ». Он будет расположен особняке начала XX века в районе Арбат и начнет работу 28 июля. Дизайн магазина разработан в коллаборации с дизайн-бюро Brinkworth and the Wilson Brothers — они отвечали, например, за флагманский магазин Supreme в Париже. В ассортименте будут представлены как уже знакомые в России бренды, так и совершенно новые для Москвы марки.
О взаимодействии моды и скейт-культуры читайте в нашем материале.
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