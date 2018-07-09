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Как Меган Маркл влияет негативно на продажи модных брендов
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Как Меган Маркл влияет негативно на продажи модных брендов 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Меган Маркл с момента знакомства с принцем Гарри успела повлиять на продажи множества брендов, которые выбирала для своих выходов. Чего стоит история с белым пальто канадской марки LINE, выбранное Меган для объявления их помолвки с Гарри. После того, как фотографии пары появились в сети, сайт LINE на какое-то время перестал функционировать из-за наплыва пользователей, которые решили купить пальто, как у невесты принца. Такое явление назвали «эффектом Меган», но, как оказалось, эффект не всегда играет на руку брендам. Как Меган Маркл влияет негативно на продажи модных брендовОб обратной стороне «эффекта Меган» рассказала Ева Хартлинг,
вице-президент ювелирного бренда Maison Birks, в чьих украшениях герцогиня
Сассекская часто появляется на публике. По словам Хартлинг, грядущая новая
коллекция бренда никак не привлекает покупателей, потому что все запросы связаны
с Меган Маркл, а она еще не успела засветиться в этих украшениях. При условии,
что Маркл единолично подняла продажи Maison Birks, им всё же не на что  жаловаться, поэтому бренд оценивает влияние герцогини больше как позитивное и лишь немного негативное.
Меган смогла повлиять на продажи драгоценностей по всему
миру, а не только в рамках бренда Maison Birks. Так, например, ритейлеры сообщают
о поднявшихся продажах желтого золота, которые подскочили после помолвки Меган
и принца Гарри. Скачок обусловлен любовью Маркл к этому материалу и тем, что именно
из желтого золота было изготовлено кольцо, которое Гарри подарил Меган в честь
помолвки.
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