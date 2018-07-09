На свидание, на прогулку, на вечеринку: модные джинсы, в которых не стыдно выйти в люди

Джинсы давным-давно поселились в нашем гардеробе. Узкие, широкие, дырявые, с аппликациями и вышивкой — мода постоянно тасует тренды на деним. Что сейчас на острие моды? Узнаем из материала.

Современный повседневный образ невозможно представить без джинсов. Правильно выбранная модель — основа базового гардероба, ведь с джинсами возможно огромное количество комбинаций для разных случаев и в разных стилях. Надели вместе с джинсами кеды — и пошли за хлебом. Добавили шпильку — и можно смело отправляться в театр, даже в Большой — за джинсы там давно не ругают.

На пике моды — объемные модели: мешковатые палаццо, клеш от бедра, кюлоты, клеш от колена, мамас-джинс. Широкие фасоны отличает необыкновенный комфорт, из таких брюк действительно не хочется вылезать. К тому же они максимально гуманны к недостаткам фигуры и аккуратно нивелируют их.

Посмотрите, какой яркий и в то же время не аляпистый образ можно собрать с кюлотами. Дополните его модными квадратными очками и любимым шлейфовым ароматом — и вуаля: вы королева сезона!Б.зЮ Поговорим о любимых всеми бойфрендах. Они уже не последний писк, а база гардероба — прекрасная, удобная, очень разнообразная: здесь можно найти все: от моделей из классического синего денима до пугающих старшее поколение откровенных дыр, разрезов и пятен краски. Смело берите, если они вам подходят. Хорошая новость: к нам снова вернулись популярные в 90-х джинсы mom, или мамас. Масс-маркет и люкс предлагают огромный выбор этой модели. Мамасы способны сделать фигуру очень женственной.

Главная особенность мамас — их удобство. Они подчеркивают талию, бедра и ягодицы, но при этом не обтягивают и удлиняют ноги за счет высокой талии. Красиво сочетаются с белыми рубашками и косухами, с кедами, туфлями без задников, лодочками на каблуке. И не забудьте заправить спереди кончик белой рубашки за пояс, как это делала Мэрилин Монро

Длина модных в этом сезоне джинсов варьируется от 7/8 до очень длинных, стелящихся по полу палаццо. Подвороты все еще используются практически на всех моделях, так что смело подворачивайте, открывая щиколотки. Модель скинни сейчас имеет завышенную талию и длину чуть выше косточки на ноге.

В будущем сезоне осень-зима 2018-19 модным фактурным вариантом будет пэчворк. Много джинсовых вещей в стиле пэчворк было в коллекции осень — зима 2018-19 у Dior. Модная отделка — лампасы, обильная вышивка, бахрома, нашивки, прорехи, заплатки. Рваные джинсы позволяют немного похулиганить с образом. В комплекте с рваными джинсами красиво сочетаются свободные рубашки и аккуратная обувь — белые кеды, мюли, туфли на невысоком устойчивом каблуке.

О чем пора забыть? Странные, неестественные потертости уже давно стали антитрендом. Также отжила свое низкая талия, из-под которой постоянно выбивается кромка трусов. Это плохо, и здорово, что это больше не востребовано. Максимальное обтягивание — это тоже «фи». Сексуальность можно подчеркнуть иными способами.

Джинсы — первостепенный предмет гардероба. Примеряйте, смотрите на себе, ищите модель по нраву и, если вам не нравятся модные мамасы или палаццо, не расстраивайтесь. Джинсы настолько разнообразны, что вы обязательно отыщите свои. Носите деним в офис и на свидания, с каблуками и нарядными блузами и топами, с рюкзачками и кроссовками. В удобной одежде женщина чувствует себя легкой, эту легкость она несет с собой в мир.

Моду на джинсы изучала Виктория Эррера — стилист и блогер