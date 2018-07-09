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Без попы и груди: что стало с Алессандрой Амбросио
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Без попы и груди: что стало с Алессандрой Амбросио 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Супермодель появилась на пляже и шокировала своей худобой.
Бразильянка всегда была худышкой, тем не менее с формами. Однако в последние годы с Алессандрой творится что-то неладное. В прошлом году она перестала быть ангелом Victoria’s Secret и теперь участвует в показах именитых дизайнеров уже не в белье, а в одежде. То ли Амбросио расслабилась, когда поняла, что больше не нужно выглядеть на все сто в купальнике, то ли похудела на нервной почве, когда этой весной рассталась с отцом своих детей бизнесменом Джейми Мазуром, можно гадать бесконечно, ясно одно, Алессандра уже не та. Об этом свидетельствуют свежие снимки модели на пляже. На них поклонники увидели девушку со сдувшейся, повисшей попой, прямой талией и похудевшей грудью.
Модель и ее таинственного спутника в плавках с арбузами папарацци засняли на одном из пляжей Ибицы. Пока им не удалось выяснить, кто же этот мужчина с сединой рядом с девушкой. Зато поклонники рассмотрели фигуру Амбросио во всех ракурсах. Особенно их поразил тот самый вид сзади. Ведь буквально недавно Алессандра выкладывала в Instagram снимок, на котором она в футболке сборной Бразилии и плавках заходит в море. Попа модели там напоминает орех, а в объективе обычного фотографа и без фотошопа пятая точка Амбросио настолько плоская, что начинаешь задумываться, не больно ли ей сидеть.
Судя по складкам повисшей кожи, модель сильно похудела. Даже трудно себе представить, сколько она сейчас весит, если в свои лучшие годы при росте 176 сантиметров Алессандра была максимум 51 килограмм. На груди девушки диета тоже отразилась, бюст стал более плоским. Куда-то делась даже талия. Если звезда срочно не начнет есть и не отправится в спортзал, то такими темпами она скоро станет похожа на мальчика-подростка.
Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)
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