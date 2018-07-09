Ювелирные тренды, на которые стоит обратить внимание этим летом

Асимметрия

Случайно надеть две разных серьги больше не страшно. Дизайнеры предлагают носить асимметричные серьги, которые, кажется, относятся к совершенно разным ювелирным комплектам. Одна из них непременно должна быть массивной или длинной, а другая — смирно уравновешивать свою сестру на другом ухе. На эту тему рассуждают Marni, Roksanda и Oscar De La Renta.

Микс разных металлов

Надевая золотую цепочку, ни в коем случае нельзя выбирать серебрянные браслеты или кольцо — это правило в 2018 потеряло актуальность. Смело сочетаем различные металлы в одном луке и даже на одной руке или одном пальце.

Съедобное-несъедобное

Посадить на голову птицу, как Кэрри Брэдшоу , или выбрать серьги-бананы, чтобы в тяжелые времена не умереть с голоду — дизайнеры предлагают развлекаясь этим летом по полной. Отсюда у моделей на показах Valentino и Marc Jacobs на шее красуются целые клумбы цветов, а Dolce & Gabbana создают украшения из пластиковой морковки и красных игрушечных машинок.

Многослойность

Вот в чем себя этим летом можно точно не ограничивать, так это в количестве ювелирных украшений в наряде (жаль, такое про бургеры и тортики сказать нельзя, эх). В ход идут бусы, переплетающиеся с металлическими цепочками и подвесками, на кистях красуются до десятка различных браслетов, а кольца украшают каждый палец обеих рук. Посмотреть на тренд в действии можно у Дуа Липа — она в этом черный пояс заработала.

Statement

А тем, кто привык ставить на кон все, придется по вкусу тренд на броские и массивные украшения. Это может быть большая металлическая цепь на шее, несколько крупных пластиковых браслетов, огромные серьги или кольцо с крупным камнем — все, что поможет разбавить скучные образы и привлечь внимание.