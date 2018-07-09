В лифчике на улицу: Кардашьян, Клум, Терон и другие звезды

Голливудских знаменитостей захватила новая мода. Теперь на смену «голым» платьям пришли бюстгальтеры.

Похоже, что прозрачных нарядов, которые с трудом можно назвать платьями и костюмами, звездам стало мало. Они решили пойти дальше и сделать нижнее белье частью гардероба. Речь вовсе не о тканях, через которые можно разглядеть узоры на бра, а именно о самих лифчиках, теперь их носят вместо топов.

Самый свежий пример тому — певица Талия Шторм, которая пришла на показ детского мультика «Суперсемейка-2» в полосатом костюме и черном бюстгальтере. Пиджак звезда намеренно не застегнула, и гости любовались ее бельем.

Точно так же поступила Сара Джессика Паркер . Она прогулялась по Нью-Йорку в черной шелковой пижаме и кружевном лифе-бандо. Верх пижамы, естественно, был наполовину расстегнут.

Хайди Клум прошлась по улицам в будний день в джинсах и рубашке, пуговицы которой намеренно не застегнула, и показала всем прохожим свою грудь. А чуть позже Клум явилась на мероприятие в желтых брюках с высокой посадкой, накидке и спортивном разноцветном лифчике.

Актриса Шарлиз Терон в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой. Почему бы не подчеркнуть ее бельем от Dior? На вечеринку Шарлиз пришла в белой юбке и лифчике в тон. Ее формы все оценили, но все равно не пропадало ощущение, будто верхнюю часть гардероба звезда где-то растеряла по дороге.

Британская топ-модель Кара Делевинь тоже известная любительница голых экспериментов. Она выгуляла в толпе полупрозрачный бюстгальтер вместе с бархатным костюмом. Вряд ли кто-то вспомнит, какого цвета был тот костюм.

Конечно, не смогла пройти мимо нового откровенного тренда Ким Кардашьян . С учетом пышности форм звезды, в ее исполнении расстегнутый пиджак поверх черного лифа из сетчатой ткани и с застежкой, украшенной камнями, — это бомба. Даже странно, почему Ким решила все-таки надеть белье, а не просто заклеить грудь скотчем.

Судя по тому, что лифчик как наряд уже перекочевал с красных дорожек на обычные улицы, еще немного — и никого уже не удивишь звездой в трусах посреди бела дня.

Первой российской звездой, которая подхватила тренд, можно по праву назвать Викторию Боню . Она ведь пришла в белье на футбол и прекрасно себя чувствовала.

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