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Дизайнер-антисемит придумал неожиданный способ носить смартфон
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Дизайнер-антисемит придумал неожиданный способ носить смартфон 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Дизайнер бренда Maison Margiela Джон Гальяно придумал необычный способ носить смартфон. Речь идет о подставке для iPhone на ногу. Об этом сообщает The Sun.
Телефон закрепляется в специальном держателе, который, в свою очередь, крепится к лодыжке. Таким образом, модельер решил проблему отсутствия карманов или другого места, куда можно было бы положить мобильное устройство.
Однако достать такое изобретение будет трудно: компания Apple вряд ли представит его в своих официальных магазинах, так как телефон может задеть ноги проходящих мимо людей и повредиться.
Фотографию держателя опубликовали на официальной странице бренда Maison Margiela в Instgram. Подписчики неоднозначно отреагировали на новинку. «Это реально глупо — кому будет нужен прямой эфир на уровне ног? Смотреть как курица жарится в духовке даже более захватывающе», — удивлялись одни. «Это идеально, чтобы снимать или фотографировать марафон!» — восклицали другие.
Дизайн держателя Гальяно представил на своем модном показе в Париже. Изобретение станет частью коллекции Maison Margiela осень-зима 2018.
В 2011 году Гальяно уволили из модного дома Christian Dior после антисемитских высказываний во время ссоры в парижском баре. Пьяного Гальяно вывела из себя компания за соседним столиком, и он начал комментировать их разговор. Когда соседи спросили о причине его раздражения, модельер ответил грубыми антисемитскими оскорблениями в адрес женщин.
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